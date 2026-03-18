ABD Başkanı Trump\'tan Joe Kent\'in istifasına ilk yorum

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 05:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin terörle mücadele konusunda en üst düzey yetkilisi Joe Kent, İran'daki savaşa karşı çıkarak görevinden istifa etti. Eşi de 2019 yılında Suriye'de bir intihar bombalamasında öldürülen donanma kriptoloji teknisyeni olan Kent'in kararı ABD'de deprem etkisi yaratırken Başkan Donald Trump'tan ilk yorum geldi. Trump en büyük destekçilerinden biri olan Kent'in bu adımı için "İfadesini okuduğumda dışarıda olmasının iyi bir şey olduğunu anladım, çünkü İran'ın bir tehdit olmadığını söyledi" dedi.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 19. güne girilirken, karşılıklı açıklamalar ve kararlar da bölgedeki tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden oluyor.

ABD'Yİ SARSAN GELİŞME

ABD deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşanırken, ülkenin terörle mücadele konusundaki en üst düzey yetkilisi Joe Kent, İran'daki savaşa karşı çıkarak görevinden istifa etti.

Kent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin tepkisini içeren bir mektup yayımladı. Mektubunda eski bir asker olduğunu ve eşini terör örgütü DEAŞ'la mücadele sırasında kaybettiğini hatırlatan Kent, "Uzun süren değerlendirmelerimin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etme kararı aldım" ifadesine yer verdi.

"SAVAŞI VİCDANEN DESTEKLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Kent, "İran'a karşı yürütülen mevcut savaşı vicdanen desteklemem mümkün değil" değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını savundu. Ülkesinin bu saldırıları, "İran, ülkemiz için yakın ve acil bir tehdit oluşturmuyordu. Ayrıca bu savaşın, İsrail'in ve Amerika'daki güçlü lobisinin baskıları sonucunda başlatıldığı açık."

"İRAN'IN ABD İÇİN YAKIN BİR TEHDİT OLUŞTURDUĞU İDDİASI BİR YALAN"

Kent, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına sürüklemek için kullandıkları aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız."

"CESUR ADIMLAR ATMANIN ZAMANI ŞİMDİ"

Görev süresi boyunca 11 kez çatışmaya katıldığını belirten Kent, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için ülkesinin gelecek nesillerini savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğini vurguladı. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü, Başkan Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunu şu ifadelerle tamamladı: "Umarım, İran'da yaptıklarımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünürsünüz. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Yönünüzü değiştirip ulusumuz için yeni bir yol haritası çizebilirsiniz yahut çöküşe ve kaosa doğru daha da sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde."

Shannon Kent.

TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ

Kent'in bu açıklamaları ve istifa kararı ABD'de deprem etkisi yarattı. Çünkü Kent, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkıyordu ve eşi Shannon Kent de 2019'da Suriye'de bir intihar saldırısında hayatını kaybeden donanma kriptoloji teknisyeniydi.

TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump'tan da bu gelişmeye ilişkin ilk yorum geldi. Trump, Kent'in istifa kararı için "İfadesini okuduğumda dışarıda olmasının iyi bir şey olduğunu anladım, çünkü İran'ın bir tehdit olmadığını söyledi" dedi.

JOE KENT KİMDİR?

ABD'de görevinden istifa eden Joe Kent, askeri ve istihbarat geçmişiyle öne çıkan bir isimdir. 1980 doğumlu olan Kent, uzun yıllar ABD Ordusu'nda görev yaptı ve özellikle 75. Ranger Alayı ile Özel Kuvvetler bünyesinde kritik operasyonlarda yer aldı. Irak başta olmak üzere birçok çatışma bölgesinde toplam 11 muharebe görevine katıldı. Askerlik kariyerinin ardından 2018 yılında ordudan ayrılarak CIA'de paramiliter operasyonlarda görev aldı.

Kişisel hayatında yaşadığı bir kayıp, Kent'in kariyer yönünü değiştirdi. Eşi Shannon Kent, 2019 yılında Suriye'de düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Bu olayın ardından siyasete yönelen Kent, Cumhuriyetçi Parti saflarında ABD Temsilciler Meclisi için iki kez aday oldu ancak seçimleri kazanamadı.

2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörlüğü görevine aday gösterilen Kent, Senato onayının ardından görevine başladı.

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
İrlanda Başbakanı Micheal Martin’in Beyaz Saray’daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi İrlanda Başbakanı Micheal Martin'in Beyaz Saray'daki talihsiz anları: Kameraları unuttu, pantolonundaki lekeyi kendi yöntemiyle temizledi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 05:34:18. #7.12#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.