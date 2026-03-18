ABD Başkanı Trump\'tan Joe Kent\'in istifasına ilk yorum

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 19. güne girilirken, karşılıklı açıklamalar ve kararlar da bölgedeki tansiyonun iyiden iyiye artmasına neden oluyor.

ABD'Yİ SARSAN GELİŞME

ABD deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşanırken, ülkenin terörle mücadele konusundaki en üst düzey yetkilisi Joe Kent, İran'daki savaşa karşı çıkarak görevinden istifa etti.

Kent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin tepkisini içeren bir mektup yayımladı. Mektubunda eski bir asker olduğunu ve eşini terör örgütü DEAŞ'la mücadele sırasında kaybettiğini hatırlatan Kent, "Uzun süren değerlendirmelerimin ardından, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden bugün itibarıyla istifa etme kararı aldım" ifadesine yer verdi.

"SAVAŞI VİCDANEN DESTEKLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Kent, "İran'a karşı yürütülen mevcut savaşı vicdanen desteklemem mümkün değil" değerlendirmesinde bulunarak, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturmadığını savundu. Ülkesinin bu saldırıları, "İran, ülkemiz için yakın ve acil bir tehdit oluşturmuyordu. Ayrıca bu savaşın, İsrail'in ve Amerika'daki güçlü lobisinin baskıları sonucunda başlatıldığı açık."

"İRAN'IN ABD İÇİN YAKIN BİR TEHDİT OLUŞTURDUĞU İDDİASI BİR YALAN"

Kent, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Bu yönetimin başlarında, yüksek rütbeli İsrailli yetkililer ve Amerikan medyasının etkili üyeleri, 'Önce Amerika' platformunuzu tamamen baltalayan ve İran'la savaşı teşvik etmek için savaş yanlısı duyguları eken bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Bu yankı odası, İran'ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna ve şimdi saldırmanız durumunda hızlı bir zafere giden açık bir yol olduğuna inanmanızı sağlamak için kullanıldı. Bu bir yalan ve İsraillilerin bizi binlerce en iyi erkek ve kadınımızın hayatına mal olan felaket Irak savaşına sürüklemek için kullandıkları aynı taktiktir. Bu hatayı tekrar yapamayız."

"CESUR ADIMLAR ATMANIN ZAMANI ŞİMDİ"

Görev süresi boyunca 11 kez çatışmaya katıldığını belirten Kent, Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için ülkesinin gelecek nesillerini savaşmaya ve ölmeye göndermeyi destekleyemeyeceğini vurguladı. ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü, Başkan Trump'a hitaben kaleme aldığı mektubunu şu ifadelerle tamamladı: "Umarım, İran'da yaptıklarımızı ve bunu kimin için yaptığımızı düşünürsünüz. Cesur adımlar atmanın zamanı şimdi. Yönünüzü değiştirip ulusumuz için yeni bir yol haritası çizebilirsiniz yahut çöküşe ve kaosa doğru daha da sürüklenmemize izin verebilirsiniz. Kartlar sizin elinizde."

Shannon Kent.

TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ

Kent'in bu açıklamaları ve istifa kararı ABD'de deprem etkisi yarattı. Çünkü Kent, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkıyordu ve eşi Shannon Kent de 2019'da Suriye'de bir intihar saldırısında hayatını kaybeden donanma kriptoloji teknisyeniydi.

TRUMP'TAN İLK YORUM

ABD Başkanı Donald Trump'tan da bu gelişmeye ilişkin ilk yorum geldi. Trump, Kent'in istifa kararı için "İfadesini okuduğumda dışarıda olmasının iyi bir şey olduğunu anladım, çünkü İran'ın bir tehdit olmadığını söyledi" dedi.

JOE KENT KİMDİR?

ABD'de görevinden istifa eden Joe Kent, askeri ve istihbarat geçmişiyle öne çıkan bir isimdir. 1980 doğumlu olan Kent, uzun yıllar ABD Ordusu'nda görev yaptı ve özellikle 75. Ranger Alayı ile Özel Kuvvetler bünyesinde kritik operasyonlarda yer aldı. Irak başta olmak üzere birçok çatışma bölgesinde toplam 11 muharebe görevine katıldı. Askerlik kariyerinin ardından 2018 yılında ordudan ayrılarak CIA'de paramiliter operasyonlarda görev aldı.

Kişisel hayatında yaşadığı bir kayıp, Kent'in kariyer yönünü değiştirdi. Eşi Shannon Kent, 2019 yılında Suriye'de düzenlenen bir bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Bu olayın ardından siyasete yönelen Kent, Cumhuriyetçi Parti saflarında ABD Temsilciler Meclisi için iki kez aday oldu ancak seçimleri kazanamadı.

2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörlüğü görevine aday gösterilen Kent, Senato onayının ardından görevine başladı.