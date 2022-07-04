ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.
Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 6 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Illinois eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı aktif bir nişancı durumu olarak nitelendirilerek, Highland Park polisine yardım edildiği belirtildi.
Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot yaptığı açıklamada, "Highland Park'ta yaşanan trajedi yıkıcı. Belediye Başkanı Rotering ile görüştüm ve desteğimizi sundum. Chicago Polis Departmanı yardım sağlıyor. Kolluk kuvvetleri, tetikçiyi gözaltına almak için çok çalışıyor" dedi.
Highland Park Polis Şefi Chris O'Neill, saldırganın 18-20 yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu ve beyaz ya da mavi tişört giydiğini belirterek, zanlıyı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayan O'Neill, saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını ve saldırganın bir çatıdan kalabalığa ateş ettiği üzerinde durduklarını aktardı.
Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.
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