ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

04.07.2022 20:30

ABD'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Chicago'da gerçekleştirilen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına silahlı saldırı düzenlendi. İlk tespitlere göre olayda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamaları kana bulandı. Etkinliğin başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra çok sayıda silah sesinin duyulması ile bölgede bulunanlar panikle kaçmaya başladı.

EN AZ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırısı sonrası edinilen ilk bilgilere göre, en az 6 kişi vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

SALDIRI, AKTİF BİR NİŞANCI DURUMU OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Illinois eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırı aktif bir nişancı durumu olarak nitelendirilerek, Highland Park polisine yardım edildiği belirtildi.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot yaptığı açıklamada, "Highland Park'ta yaşanan trajedi yıkıcı. Belediye Başkanı Rotering ile görüştüm ve desteğimizi sundum. Chicago Polis Departmanı yardım sağlıyor. Kolluk kuvvetleri, tetikçiyi gözaltına almak için çok çalışıyor" dedi.

Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

SALDIRGAN BİR ÇATIDAN KALABALIĞA ATEŞ ETTİ

Highland Park Polis Şefi Chris O'Neill, saldırganın 18-20 yaşlarında beyaz bir erkek olduğunu ve beyaz ya da mavi tişört giydiğini belirterek, zanlıyı yakalamak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Olay yerinde bir tüfek ele geçirildiğini açıklayan O'Neill, saldırının "tamamen rastgele" yapıldığını ve saldırganın bir çatıdan kalabalığa ateş ettiği üzerinde durduklarını aktardı.

FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Highland Park'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının iptal edildiğini duyurarak, "Highland Park polisi, Highland Park şehir merkezindeki bir olaya müdahale ediyor. Festival iptal edildi. Lütfen şehir merkezinden uzak durun" dedi.

Son Dakika: ABD'nin Chicago şehrinde silahlı saldırı: En az 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
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SON DAKİKA: ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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