ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı - Son Dakika
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ABD'de nişanlısıyla yaşayan haber spikeri, evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından yaşamını sonlandırdı

03.09.2022 16:48

ABD'de ünlü haber spikeri Neena Pacholke, evde kendisinden başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından intihar etti. Pacholke'nin nişanlı olduğu ve 12 Ekim'deki düğünü için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Ünlü haber spikeri Neena Pacholke iddialara göre 27 Ağustos'ta nişanlısıyla yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından intihar etti.

YAKINDA EVLENECEKLERDİ

Haberler.com'da yer alan habere göre 27 yaşında yaşamına son veren Neena Pacholke hakkında bir diğer dikkat çeken detay düğün tarihiyle ilgili oldu. Çiftin evlilik hazırlığı yaptıkları ve 12 Ekim'de düğünlerinin olduğu öğrenildi. Ayrıca çiftin evlerini birlikte aldıkları ve 2 yıldan bu yana beraber yaşadıkları belirtildi.

POLİS İNTİHARI DOĞRULADI

Neena'nın ölümünün ardından ortaya birçok iddia atılmasıyla birlikte Wisconsin polisinden konuyla ilgili açıklama geldi. Polis ekipleri, genç kadının intihar sonucu öldüğünü doğruladı.

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