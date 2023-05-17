ABD'de bir baba, 6 yıldır kayıp olan kızının bulunmasıyla havalara uçtu!

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ABD mahkemesi 2017 yılında Kayla'nın velayetini baba Ryan'a vermiş ancak anne Heather, Kayla'yı alarak kayıplara karışmıştı. Medyanın yoğun ilgisi sonrasında Kayla hakkında televizyon programı yapılmış ancak küçük kızdan ümit kesilmişti.

KAÇIRILDIĞINDA 9 YAŞINDAYDI

ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi (NCMEC) dün, 6 yıldır kayıp olan Kayla'nın bulunma haberini "NCMEC, Kayla Unbehaun'un Kuzey Carolina'da güvende bulunduğunu paylaşmaktan heyecan duyuyor! Kayla, 5 Temmuz 2017'de South Elgin, Illinois'den velayeti kendisinde olmayan annesi Heather Unbehaun tarafından kaçırıldığında sadece 9 yaşındaydı" ifadeleriyle duyurdu.

ANNEYİ, BİR MAĞAZA ÇALIŞANI TESPİT ETTİ

Polis, benzer kayıp olaylarında bir kişinin bulunmasının son derece nadir olduğunu vurgulayarak Kayla'nın annesinin, mağazada bir çalışan tarafından tanınarak tespit edildiğini belirtti.

"EVDE GÜVENDE OLMASINA ÇOK SEVİNDİM"

Kayla'nın bulunması için adına bir sosyal medya sayfası oluşturan ve zaman içinde küçük kızın büyük halinin skeç resimlerini çizdiren baba Ryan "Kayla'nın evde güvende olmasına çok sevindim. South Elgin Polis Departmanına, NVMEC'e ve onun davasına yardımcı olan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca 'Kayla'yı eve getir' Facebook sayfasının hikayesinin canlı kalmasına yardımcı olan ve farkındalığın yayılmasına vesile olan tüm takipçilerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.