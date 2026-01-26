ABD\'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Ülke basınında yer alan bilgilere göre, ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yaklaşık 953 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, toplamda 213 milyon kişiyi kapsayan farklı seviyelerde meteorolojik uyarıların yürürlükte olduğunu açıkladı.

Kar yağışının bazı bölgelerde ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi. Indiana'da kar kalınlığı 33 santimetreyi, Missouri'de 30 santimetreyi, Ohio'da 28 santimetreyi bulurken; Arkansas, Illinois ve Kansas'ta 20 santimetre, Oklahoma'da 18 santimetre, Teksas'ta 15 santimetre ve Tennessee'de 13 santimetre seviyelerine ulaşıldı. Yoğun kar nedeniyle kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

NEW YORK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları ülkenin en büyük şehirlerinden New York'u da etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 24 santimetreye kadar çıktığı belirtilirken, Belediye Başkanı Zohran Mamdani pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Mamdani, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı değerlendirmede ülkede etkili olan fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan edildiğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise Washington DC'nin de içinde bulunduğu Columbia bölgesi ile birlikte 17 eyalette hava koşulları nedeniyle acil durum uygulamasına geçildiğini duyurdu.