ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
26.01.2026 08:05  Güncelleme: 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
Haber Videosu

ABD'de etkisini artıran kar fırtınası nedeniyle iptal edilen seferlerin sayısı 13 bine yaklaşırken, elektrik kesintilerinden etkilenenlerin sayısı 953 bine çıktı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sokakta yaşayan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurarak, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" dedi.

ABD'nin birçok bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına, günlük yaşamı durma noktasına getirdi.

Ülke basınında yer alan bilgilere göre, ülke genelinde en az 13 bin uçuş iptal edilirken, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Teksas, Kentucky, Georgia, Batı Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde yaklaşık 953 bin kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, toplamda 213 milyon kişiyi kapsayan farklı seviyelerde meteorolojik uyarıların yürürlükte olduğunu açıkladı.

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

Kar yağışının bazı bölgelerde ciddi boyutlara ulaştığı bildirildi. Indiana'da kar kalınlığı 33 santimetreyi, Missouri'de 30 santimetreyi, Ohio'da 28 santimetreyi bulurken; Arkansas, Illinois ve Kansas'ta 20 santimetre, Oklahoma'da 18 santimetre, Teksas'ta 15 santimetre ve Tennessee'de 13 santimetre seviyelerine ulaşıldı. Yoğun kar nedeniyle kara ulaşımında da aksamalar yaşandı.

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

NEW YORK'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava koşulları ülkenin en büyük şehirlerinden New York'u da etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 24 santimetreye kadar çıktığı belirtilirken, Belediye Başkanı Zohran Mamdani pazartesi günü kentteki tüm devlet okullarında uzaktan eğitime geçildiğini duyurdu.

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sokakta yaşayan 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Mamdani, "Bu kişilerin ölüm sebeplerini kesin olarak bilmiyoruz ancak bu durum aşırı soğukların özellikle evsiz komşularımız için ne kadar tehlikeli olabileceğini bizlere hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı

PEK ÇOK EYALETTE OLAĞANÜSTÜ HAL KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı değerlendirmede ülkede etkili olan fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek, Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan edildiğini açıkladı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise Washington DC'nin de içinde bulunduğu Columbia bölgesi ile birlikte 17 eyalette hava koşulları nedeniyle acil durum uygulamasına geçildiğini duyurdu.

ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı
Kaynak: İHA

Hava Durumu, New York, evsiz, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 1234 1234:
    bunada bi çare bulsana trap ben her şeye çareyim diyordun ya 18 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    tanrıyada yüzde 25 vergi koyar şimdi 4 0 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    turp ,herkes kendi enerjisini üretsin , üretmeyenden vergi alirim demiş :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Meteoroloji’den İstanbul’a 4 günlük uyarı Yarın başlıyor Meteoroloji'den İstanbul'a 4 günlük uyarı! Yarın başlıyor
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı 5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
Haldun Dormen’in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler
Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor Hasan Şaş Galatasaraylı yıldıza öfke kustu: Menajerin mi oynuyor?
Fenerbahçe arsaVev’den 18-0’lık tarihi galibiyet Fenerbahçe arsaVev'den 18-0'lık tarihi galibiyet

09:28
Neye uğradığını şaşırdı Benfica’ya dönen Rafa Silva’ya büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok
09:16
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’ya Eleştiri
Nihat Kahveci'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'ya Eleştiri
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
07:34
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:20
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi’nin hedefinde Türkiye var
Terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin hedefinde Türkiye var
06:57
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
Kumarhanede yüksek teknolojili lensle hile yapan kadın böyle yakalandı
06:31
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı
Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı
06:18
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah’a sonra Erdoğan’a güveniyoruz
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
05:42
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş
Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
02:17
İran’da protestoların 29. günü Ölü sayısı 5 bin 848’e yükseldi
İran'da protestoların 29. günü! Ölü sayısı 5 bin 848'e yükseldi
01:32
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 09:46:21. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de kar fırtınası 5 can aldı: 13 bin uçuş iptal, 1 milyona yakın kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.