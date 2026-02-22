ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

ABD\'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek
22.02.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin kuzeydoğusu, hafta sonu itibarıyla etkisini göstermesi beklenen şiddetli bir kış sistemiyle karşı karşıya. Hernando adı verilen fırtınanın 50 milyon kişiyi etkilemesi ve ulaşımı ciddi biçimde aksatması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Kar kalınlığının ise iki metreye yaklaşabileceği bildirildi.

ABD'nin kuzeydoğusu, etkisini göstermesi beklenen şiddetli bir kış sistemiyle karşı karşıya. "Hernando" adı verilen fırtınanın, başta New York City ve Boston'da yaşayanlar olmak üzere milyonlarca kişiyi etkilemesi ve ulaşımı ciddi biçimde aksatması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

50 MİLYON KİŞİ ETKİLENEBİLİR

ABD genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin, bugün günü başlayarak Kuzeydoğu Koridoru boyunca ilerlemesi beklenen kış fırtınası Hernando'nun etkisi altında kalacağı öngörülüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının iki metreye yaklaşabileceği, rüzgâr hızının ise saatte 110 kilometreyi bulabileceği bildirildi. Yoğun tipi ve sıfırın altındaki sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMALAR

Yetkililer, seyahatin "tehlikeli hatta imkânsız" hale gelebileceği uyarısında bulundu. Devrilen ağaçlar ve elektrik kesintileri ihtimaline dikkat çekilirken, şu ana kadar 3 binden fazla uçuşun iptal edildiği açıklandı. İptallerin özellikle Boston ve New York City çevresinde yoğunlaştığı, kar yağışının başlamasıyla birlikte iptal sayısının artabileceği belirtildi.

ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HÂL

New York City'nin 2017'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir tipiyle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Kar yağışının pazar akşamı başlayıp pazartesi öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Vali Kathy Hochul, New York City, Long Island ve Hudson Vadisi'nin bazı bölümleri için olağanüstü hâl ilan etti. Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise halkı zorunlu olmadıkça yollara çıkmamaları konusunda uyardı.

ONLARCA EYALET İÇİN UYARI

Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, New York ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette arktik soğuklara karşı hazırlık çağrısı yapıldı. Pennsylvania'nın bazı bölgelerinde de olağanüstü hâl ilan edildi.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, pazar öğle saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere eyalet genelinde acil durum ilan etti.

"BOMB SİKLONU" RİSKİ

Meteoroloji uzmanları, sistemin hızla güçlenerek "bomb siklonu" olarak bilinen aşırı şiddetli bir hava olayına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bu tür sistemlerde atmosfer basıncı kısa sürede hızla düşüyor ve fırtına olağanüstü güç kazanıyor.

Meteorolog Owen Shieh, "Dışarıda olmak istemezsiniz. Önünüzü görmek bile zor olacak" sözleriyle bölge halkını uyardı.

WASHINGTON VE PHILADELPHIA DA ETKİLENECEK

Fırtınanın pazar sabahı erken saatlerde Washington, DC ve Philadelphia'yı etkilemeye başlaması, ardından kuzeye ilerleyerek New York ve Boston'a ulaşması bekleniyor. Boston'da 2022'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir tipi yaşanabileceği ifade ediliyor.

Güney Delaware ve Jersey Shore bölgelerinde ise kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

ERİME RİSKİ KAPIDA

Yetkililer, hafta ortasında sıcaklıkların 10 derece civarına yükselmesinin beklendiğini, bunun da biriken karın hızla erimesine ve su baskınlarına yol açabileceğini belirtti. Bölge genelinde hem yoğun kar hem de ani erime kaynaklı risklere karşı teyakkuz hali sürüyor.

Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Hadi İnşallah .. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:42
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
16:37
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray’ın tarihi restine TFF’den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
14:43
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi
13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı Bilanço hayli ağır
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 17:38:19. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.