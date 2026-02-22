ABD\'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

ABD'nin kuzeydoğusu, etkisini göstermesi beklenen şiddetli bir kış sistemiyle karşı karşıya. "Hernando" adı verilen fırtınanın, başta New York City ve Boston'da yaşayanlar olmak üzere milyonlarca kişiyi etkilemesi ve ulaşımı ciddi biçimde aksatması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

50 MİLYON KİŞİ ETKİLENEBİLİR

ABD genelinde yaklaşık 50 milyon kişinin, bugün günü başlayarak Kuzeydoğu Koridoru boyunca ilerlemesi beklenen kış fırtınası Hernando'nun etkisi altında kalacağı öngörülüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının iki metreye yaklaşabileceği, rüzgâr hızının ise saatte 110 kilometreyi bulabileceği bildirildi. Yoğun tipi ve sıfırın altındaki sıcaklıkların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

ULAŞIMDA BÜYÜK AKSAMALAR

Yetkililer, seyahatin "tehlikeli hatta imkânsız" hale gelebileceği uyarısında bulundu. Devrilen ağaçlar ve elektrik kesintileri ihtimaline dikkat çekilirken, şu ana kadar 3 binden fazla uçuşun iptal edildiği açıklandı. İptallerin özellikle Boston ve New York City çevresinde yoğunlaştığı, kar yağışının başlamasıyla birlikte iptal sayısının artabileceği belirtildi.

NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HÂL

New York City'nin 2017'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir tipiyle karşılaşabileceği ifade ediliyor. Kar yağışının pazar akşamı başlayıp pazartesi öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Vali Kathy Hochul, New York City, Long Island ve Hudson Vadisi'nin bazı bölümleri için olağanüstü hâl ilan etti. Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise halkı zorunlu olmadıkça yollara çıkmamaları konusunda uyardı.

ONLARCA EYALET İÇİN UYARI

Delaware, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, New York ve Pennsylvania başta olmak üzere birçok eyalette arktik soğuklara karşı hazırlık çağrısı yapıldı. Pennsylvania'nın bazı bölgelerinde de olağanüstü hâl ilan edildi.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, pazar öğle saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere eyalet genelinde acil durum ilan etti.

"BOMB SİKLONU" RİSKİ

Meteoroloji uzmanları, sistemin hızla güçlenerek "bomb siklonu" olarak bilinen aşırı şiddetli bir hava olayına dönüşebileceği uyarısında bulundu. Bu tür sistemlerde atmosfer basıncı kısa sürede hızla düşüyor ve fırtına olağanüstü güç kazanıyor.

Meteorolog Owen Shieh, "Dışarıda olmak istemezsiniz. Önünüzü görmek bile zor olacak" sözleriyle bölge halkını uyardı.

WASHINGTON VE PHILADELPHIA DA ETKİLENECEK

Fırtınanın pazar sabahı erken saatlerde Washington, DC ve Philadelphia'yı etkilemeye başlaması, ardından kuzeye ilerleyerek New York ve Boston'a ulaşması bekleniyor. Boston'da 2022'den bu yana ilk kez bu ölçekte bir tipi yaşanabileceği ifade ediliyor.

Güney Delaware ve Jersey Shore bölgelerinde ise kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

ERİME RİSKİ KAPIDA

Yetkililer, hafta ortasında sıcaklıkların 10 derece civarına yükselmesinin beklendiğini, bunun da biriken karın hızla erimesine ve su baskınlarına yol açabileceğini belirtti. Bölge genelinde hem yoğun kar hem de ani erime kaynaklı risklere karşı teyakkuz hali sürüyor.