ABD\'de silahlı saldırı: En az 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

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Kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Alabama'nın Birmingham kentinde gerçekleşen korkunç bir kitle saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Polis, saldırıdan sorumlu olduğu düşünülen birden fazla silahlı saldırganı aramak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Birmingham polis memuru Truman Fitzgerald, "Birden fazla saldırgan bir grup insana çok sayıda ateş açtı," açıklamasında bulundu.

Cumartesi akşamı iki erkek ve bir kadın yol kenarında ölü bulundu. Dördüncü bir erkek daha sonra hastanede ağır kurşun yaralarından dolayı hayatını kaybetti. Polis, öldürülenlerden birinin saldırının asıl hedefi olduğunu, diğerlerinin ise çapraz ateşte kaldığını düşünüyor.

Silah sesleri ilk olarak saat 23:00'den hemen sonra Five Points South eğlence bölgesinde, popüler Hush nargile ve puro salonunun dışında duyuldu. Yaralanan 18 kişiden bazılarının hâlâ hayati tehlikesi bulunduğu belirtiliyor.

Görgü tanığı Dajon Singleton, sokak boyunca çığlık ve ağlama sesleri duyulduğunu söyledi. 22 yaşındaki Geoffrey Boshell, penceresinden hızlı silah atışlarının ürkütücü sesini duyduğunu ve insanların çığlık atarak olay yerinden kaçtığını gördüğünü anlattı.

Polis, saldırganların yürüyerek mi yoksa araçtan mı ateş açtığını hâlâ araştırıyor. Saldırının "rastgele olmadığını ve izole bir olaydan kaynaklandığını" düşünüyorlar. Bölgede 100'den fazla mermi kovanı bulundu.

Henüz hiçbir tutuklama yapılmadı. Polis, kullanılan silahın otomatik ve yarı otomatik arasında geçiş yapabilen bir Glock switch tabanca olduğunu düşünüyor.