ABD'den 2. tura kalan seçimlerle alakalı ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız - Son Dakika
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ABD'den 2. tura kalan seçimlerle alakalı ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız

18.05.2023 00:36

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Ukrayna, Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin belirten Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak için seyahat ettiği uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TAHIL ANLAŞMASININ UZATILMASINA İLK YORUM

Karadeniz Tahıl Koridoru girişiminin süresinin uzatılmasının iyi bir şey olduğunu söyleyen Sullivan, tahılın küresel pazarlara ulaşmasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Sullivan, diğer yandan süresi uzatılsa dahi Rusya'nın tahıl koridorunu "günlerinin sayılı olduğunu söyleyerek" rehin tutmaya devam ettiğini belirtti.

"ÜLKELERİN GIDA İHTİYACI GİDERİLEBİLECEK"

Dünyanın, tahıl koridorunun sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlayacak istikrarı hak ettiği görüşünü paylaşan Sullivan, böylece başta fakir ülkeler olmak üzere ülkelerin gıda ihtiyacının giderilebileceğine işaret etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan.

SEÇİM AÇIKLAMASI

Türkiye'deki 14 Mayıs seçimlerine ilişkin de Sullivan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını ve kazanan kim olursa olsun, Ukrayna, Orta Doğu'daki bölgesel meseleler ve NATO'daki rolü kapsamında Türkiye ile bir dizi konuda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"KAZANAN KİM OLURSA OLSUN..."

Sullivan, "Türkiye'de güçlü bir demokrasi görmeye devam etmek istiyoruz. İlk turu gerçekleştirdiler, ikinci turu da yapacaklar ve bizler de kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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