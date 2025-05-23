ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı

ABD\'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı
23.05.2025 23:55
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ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını söylemişti.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında yaptırımların hafifletilmesi için 'Suriye Genel Lisansı 25'i' yayınladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılabileceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.

YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın 13 Mayıs'ta duyurduğu yaptırımların kaldırılması planı kapsamında Suriye'ye yönelik Genel Lisans 25'i (GL 25) yürürlüğe koydu. Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yayımlanan lisans, Suriye Yaptırımları Yönetmeliği kapsamındaki yasaklı işlemleri büyük ölçüde serbest bırakarak, ülkeye yönelik yaptırımları fiilen kaldırdı.

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın söz verdiği gibi, Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Suriye'ye yeni yatırımları teşvik eden adımları uygulamaya başladı. Suriye'nin barış, istikrar ve refah yolunda ilerlemesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜM SEKTÖRLERDE FAALİYETLER SERBEST BIRAKILDI

GL 25'in yürürlüğe girmesiyle birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı da, 2020 yılında yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamında bir muafiyet yayımladı. Söz konusu muafiyet, ABD'nin müttefiklerinin ve bölge ülkelerinin Suriye ile yeni işbirliği imkanlarını değerlendirmesini amaçlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Suriye ekonomisinin tüm sektörlerinde faaliyetler serbest bırakılırken, ülkeye yeni yatırımların önü açıldı. Ayrıca Suriye'ye finansal ve teknik hizmetlerin sağlanmasına, petrol ve petrol ürünleriyle ilgili işlemlere ve Suriye'nin yeni hükümetiyle ticari işbirliğine izin verildi.

RUSYA, İRAN VE KUZEY KORE KAPSAM DIŞINDA KALDI

GL 25, eski Beşar Esad rejimine ve insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen kişi ve gruplara herhangi bir rahatlama sağlamazken, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi Esad rejiminin geçmişteki destekçilerine yönelik işlemler lisans kapsamında dışarıda bırakıldı.

Hazine Bakanlığı, GL 25'in ABD'nin dış politika hedefleri doğrultusunda Suriye'nin finans sistemi, altyapısı ve genel ekonomik yapısını yeniden inşa etmeyi amaçladığını belirtti. Açıklamada ayrıca, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından Suriye Ticaret Bankası için ABD finans kuruluşlarına muhabir hesap açma izni verildiği ifade edildi.

"SURİYE HALKI İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR"

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad rejiminin kendi halkına uyguladığı şiddetin ve terör desteklerinin sona erdiği belirtilerek, "Suriye halkı için yeni bir sayfa açılıyor" denildi. Açıklamada, ABD'nin, Suriye'nin dini ve etnik azınlıkları koruyan, terör gruplarına geçit vermeyen, istikrarlı ve birleşik bir ülke olmasını desteklediği vurgulandı. ABD yönetimi, sahadaki gelişmeleri ve yeni hükümetin eylemlerini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

BAKANLIK SÖZCÜSÜ SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.

TRUMP RİYAD'DA AÇIKLAMIŞTI

Yaptırımların kaldırılacağı yönündeki ilk açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Körfez ülkelerine yaptığı ziyarette Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki yatırım forumunda konuşan Trump, "Yücelmelerine bir şans tanımak için Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Dünya ABD'den Suriye hamlesi! Yaptırımlar kaldırıldı - Son Dakika

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