 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek - Son Dakika

Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek

Son Güncelleme: 03.11.2023 11:15

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'i ziyaret etti. Blinken, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle görüşecek ve Filistinli sivillere verilen zararın azaltılması için İsrail'den önlemler talep edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'i ziyaret etti. İsrail'in Filistin'e saldırılarında 28. güne girildi. Blinken, İsrail yetkilileriyle görüşerek Filistinli sivillere verilen zararın azaltılması için somut önlemler talep edecek.

ÖLEN ASKER SAYISI 23'E YÜKSELDİ

İsrail'in Filistin'e saldırılarında 28. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuna katılan 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Kara operasyonunda ölen asker sayısının 23'e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: MASADA ATEŞKES SEÇENEĞİ YOK

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün gece gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük şehri olan Gazze'ye yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.

BLINKEN BİR KEZ DAHA İSRAİL'DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'e geldi. Blinken, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, daha sonra ülkenin savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi de planlanan Blinken, son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşecek.

SİVİLLERE VERİLEN ZARARIN AZALTILMASI İÇİN ÖNLEM İSTEYECEK

ABD'den ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Blinken, Filistinli sivillere verilen zararın azaltılmasını sağlamak için İsrail'den "somut önlemler" isteyeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Antony Blinken, İsrail, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek - Son Dakika


Son Dakika
11:43 Ankara'da Kara Para Aklama Operasyonunda 24 Gözaltı
11:33 Dünyaca ünlü kripto para borsasının kurucusu, dolandırıcılıktan hapse giriyor
11:19 İsrail'in kanlı planı deşifre oldu! Gazze'yi ikiye bölecekler
11:14 Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek
11:08 Suudi Arabistan'dan TFF'ye 100 milyon euroluk çılgın teklif
11:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirveye damga vuran Gazze mesajı
11:04 Gecekondu mahallesindeki komşuları Polat çiftini anlattı
11:03 4 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam oranı
10:56 Bu yıl kış gelmeyecek! Meteoroloji uzmanından ürküten sözler
10:47 Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2023 12:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement