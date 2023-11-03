Blinken savaşın başından beri 3. kez İsrail'de! Gazze'de sivillere verilen zararın azaltılmasını talep edecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'i ziyaret etti. İsrail'in Filistin'e saldırılarında 28. güne girildi. Blinken, İsrail yetkilileriyle görüşerek Filistinli sivillere verilen zararın azaltılması için somut önlemler talep edecek.

ÖLEN ASKER SAYISI 23'E YÜKSELDİ

İsrail'in Filistin'e saldırılarında 28. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonuna katılan 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Kara operasyonunda ölen asker sayısının 23'e yükseldiği aktarıldı.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: MASADA ATEŞKES SEÇENEĞİ YOK

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün gece gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin en büyük şehri olan Gazze'ye yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.

BLINKEN BİR KEZ DAHA İSRAİL'DE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana üçüncü kez İsrail'e geldi. Blinken, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, daha sonra ülkenin savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi de planlanan Blinken, son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşecek.

SİVİLLERE VERİLEN ZARARIN AZALTILMASI İÇİN ÖNLEM İSTEYECEK

ABD'den ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Blinken, Filistinli sivillere verilen zararın azaltılmasını sağlamak için İsrail'den "somut önlemler" isteyeceğini söyledi.