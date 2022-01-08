ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya'nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Kazakistan'a barış gücü göndermeyi kabul etmişti. ABD ise Rus askerinin Kazakistan'a girmesine karşı çıkıyor.

"KAZAKİSTAN PROTESTOLARLA BAŞA ÇIKMA KAPASİTESİNE SAHİP"

KGAÖ üyelerinin Kazakistan'a barış gücü göndermesine ilişkin bir soruya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

"KAZAKİSTAN'DA RUS ETKİSİNİ AZALTMAK ZOR OLACAK"

Kazakistan'ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" yorumunda bulundu.

ABD, RUSYA'YI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada ise, ABD'nin Rusya'yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyarmış ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurgulamıştı. Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanmış, "Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız" demişti.

KAZAKİSTAN'DAKİ SON DURUM

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında güvenlik güçlerinden 18'inin hayatını kaybettiği, 748'inin de yaralandığı açıklanmıştı.