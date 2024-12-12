ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Ürdün'e Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Ürdün'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Ürdün\'e Ziyaret Gerçekleştiriyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık tarihlerinde Suriye'nin durumu ve Gazze'de olası ateşkes süreci görüşmeleri için Türkiye ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Blinken'ın temasları, insani yardım akışı, azınlık hakları ve terörizmle mücadele konularını içerecek.

12.12.2024 09:59  Güncelleme: 10:00
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 11-13 Aralık'ta Suriye'deki mevcut durum ve Gazze'de olası ateşkes süreciyle ilgili durumu ele almak üzere Türkiye ile Ürdün'e ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in önce Ürdün'ün Akabe kentinde ve daha sonra Ankara'da temaslarda bulunacağı kaydedildi. Açıklamada, "Suriye'deki geçiş sürecinin ve yeni hükümetin azınlık haklarına saygı duyması, insani yardım akışını kolaylaştırması, Suriye'nin terörizm üssü olarak kullanılmasını veya komşularına tehdit oluşturmasını önlemesi ve kimyasal silah stoklarının güvence altına alınmasını ve güvenli bir şekilde imha edilmesini sağlaması gerektiğini görüşecek. Bakan Blinken, bu geçiş döneminde ABD'nin Suriye'nin komşularına verdiği desteğin altını çizecek ve bölgedeki yerinden edilmiş Suriyelilerin korumaya erişmeye devam edeceğini vurgulayacak" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakan Blinken, değerli bir NATO müttefiki olan Türkiye'de üst düzey yetkililerle bir araya gelecek ve terörle mücadeleden bölgesel istikrara kadar ortak öncelikler üzerindeki devam eden ikili iş birliklerini ele alacak" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Ürdün'e Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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