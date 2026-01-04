ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı
04.01.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı
Haber Videosu

ABD'nin Nicolas Maduro'yu tutukladığı Venezuela saldırısında hasarın boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı. Çok sayıda savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda hedef alınan noktalardan biri olan başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinin yerle bir olduğu görüldü.

ABD ordusu önceki gece Venezuela'ya beklenen operasyonu gerçekleştirdi. Hava saldırılarında başkent Caracas'ın birçok noktası bombalandı. Saldırıda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi eşi Cilia Flores tutuklanarak New York'a götürüldü.

ABD, VENEZUELA'YI BOMBALADI

"Kesin Çözüm" adı verilen operasyona 150'den fazla uçağın katıldığı açıkladı. Saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, ABD ordusu Caracas'ta stratejik yerleri vurdu.

TAHRİBAT, UYDU FOTOĞRAFLARINDA

ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği operasyonun yarattığı hasarın boyutu uydu fotoğraflarına yansıdı. Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri tesisinin 22 Aralık tarihli ve operasyondan sonra çekilmiş uydu fotoğraflarındaki fark, operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Tesisin tamamen yerle bir olduğu görüldü.

Diğer üs ve tesislerin uydu fotoğrafları ile öncesi ve sonrası şu şekilde:

ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı
ABD, dünyanın konuştuğu operasyou, buraya yaptı

Nicolas Maduro, Venezuela, Caracas, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro operasyonunda ağır bilanço Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler Maduro operasyonunda ağır bilanço! Siviller de dahil 40 kişiyi öldürdüler
Maduro sonrası Venezuela’yı neler bekliyor ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı Maduro sonrası Venezuela'yı neler bekliyor? ABD Savunma Bakanı Hegseth yanıtladı
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
23:00
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti
Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
22:53
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
Beşiktaş bu sezon ilk kez kaybetti! Dev derbiyi kazanan Fenerbahçe Beko
22:02
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor İki dünya yıldızı birden
Sergen Yalçın turnayı gözünden vuruyor! İki dünya yıldızı birden
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:51
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
20:02
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:33:36. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, dünyanın konuştuğu operasyonu buraya yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.