ABD Genelkurmay Başkanı'ndan "Afganistan" itirafı: Savaşı kaybettik - Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan "Afganistan" itirafı: Savaşı kaybettik

Son Güncelleme: 14.09.2023 21:04

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Afganistan'daki savaşına ilişkin itiraflarda bulundu. Özel bir televizyon programında konuşan Orgeneral Milley, Afganistan savaşı için, "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi. Daha geniş anlamda savaş kaybedildi." ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABD'nin Afganistan'da 20 yıldan beri yürüttüğü ve son olarak da çekilmeyi tercih ettiği savaşa ilişkin itiraf niteliğinde ifadeler kullandı. Savaşın "istediği gibi bitmediğini" belirten Orgeneral Milley, "Daha geniş ifadeyle savaş kaybedildi." dedi.

"İSTEDİĞİMİZ GİBİ BİTMEDİ"

Milley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin Afganistan'daki savaşı ve çekilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Afganistan'daki savaş için "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi" diye konuşan Milley, "Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." ifadesini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'Afganistan' itirafı: Savaşı kaybettik

"SAVAŞ KAYBEDİLDİ"

Milley, "Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, şu an burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık." şeklinde konuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'Afganistan' itirafı: Savaşı kaybettik

"BUNLARIN HEPSİ ZAMANI GELİNCE ORTAYA ÇIKACAK"

"Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir." diyen Milley, "Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde görülecek. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'Afganistan' itirafı: Savaşı kaybettik

"KAYBETTİĞİM HER ASKER BİR PİŞMANLIKTIR"

Milley, ABD ordusunun Afganistan'dan tahliyeleri daha erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya ise "Tabii ki 11 Eylül'den beri Afganistan'da 2 bin 400'ün üstünde, Kabil havalimanındaki saldırıda 13 askerimizi kaybettik. Pek çok pişmanlık var, kesinlikle. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." ifadelerini paylaştı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den 'Afganistan' itirafı: Savaşı kaybettik

ABD askerinin 20 yıl boyunca Afganistan'dan gelecek saldırıları önlediğini ve Afgan halkına daha iyi bir hayat için ümit verdiğini de savunan Milley, hatalara rağmen 124 bin kişinin tahliye edildiği çekilme sürecini de "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak niteledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'Afganistan' itirafı: Savaşı kaybettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Genelkurmay Başkanı'ndan "Afganistan" itirafı: Savaşı kaybettik - Son Dakika
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