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ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi - Son Dakika

ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi

05.11.2021 15:56

Geçtiğimiz hafta Roma'da gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden bir araya geldi. Zirve sonunda iki ülke ilişkileri adına olumlu mesajlar verilirken, ABD merkezli POLITICO dergisi dikkat çeken bir haber yayınladı. İddiaya göre aralık ayında ABD'de düzenlenecek Demokrasi Zirvesi'nin 106 ülkelik davetli listesinde Türkiye yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Etkinlik kapsamında Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında iki lider de ayrı ayrı değerlendirmelerde bulunurken, verilen mesajlar iki ülke ilişkilerinin geleceğine yönelik olumlu bulundu.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN DAVET EDİLMEDİ

Bu gelişmelerin ardından ABD merkezli POLITICO tarafından basına sızdırılan raporlarda, ABD Başkanı Joe Biden'in yaklaşmakta olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Azerbaycan'ı davet etmediği bildirildi. Rapora göre, Türkiye ve Macaristan gibi ülkelerin liderlerinin 'yıllardır demokratik sistemi baltaladığı' gerekçesiyle toplantıya davet edilmediği aktarıldı.

106 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE YOK

Dergi, Biden yönetiminin resmi olarak bir liste yayınlamadığını aktardı. Ancak POLITICO'nun dış haberler muhabiri Nahal Toosi'nin elde ettiği katılımcı listesinde 106 ülke bulunuyor.

9-10 Aralık 2021'de ABD Başkanı Biden, ülkelerin demokratik yenilenmeleri için en büyük tehditlerle mücadele etmek üzere hükümet, sivil toplum ve özel sektörden liderleri bir araya getirecek iki Demokrasi Zirvesi'nden ilkine ev sahipliği yapacak.

LİSTEDE ERMENİSTAN VAR; RUSYA VE ÇİN YOK

POLITICO, Ermenistan'ın davetliler arasında olmasına dikkat çekti. Listede Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, İran, Macaristan ve Afganistan da yer almıyor.

ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi

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Son Dakika Dünya ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi - Son Dakika
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