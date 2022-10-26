ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu - Son Dakika
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu

26.10.2022 11:43

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, tarihi Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken çekilmiş fotoğrafıyla James Bond'un başrolünde oynadığı Skyfall isimli filmini akıllara getirdi. Flake paylaşımını sosyal medya hesabından, ''Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur" notuyla paylaştı.

Bu yılın başında resmen ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Jeff Flake, Kapalıçarşı'dan yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Flake'ın paylaşımı akıllara ünlü bir filmi de getirdi.

KOŞARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Jeff Flake, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın çatısından koşarken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Flake'ın paylaşımında birisinin önünde koştuğu görülürken, ''Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur" ifadelerini kullandı.

Jeff Flake'den Kapalıçarşı'da Jamos Bond'u andıran paylaşım: Bana yetişiyor, ceketini çıkarsan iyi olur

JAMOS BOND'U AKILLARA GETİRDİ

Flake'in bu paylaşımının, 2012'de James Bond'un başrolünde oynadığı "Skyfall" filmindeki sahneden esinlendiği düşünüldü. Bond filmde aynı yerde motosiklet kullanırken görülmüştü.

Jeff Flake'den Kapalıçarşı'da Jamos Bond'u andıran paylaşım: Bana yetişiyor, ceketini çıkarsan iyi olur

30 AĞUSTOS'DA DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Büyükelçi, 30 Ağustos'da eşi ile Türk bayraklı bir paylaşım yaparak Zafer Bayramı'nı kutlamıştı. Flake zaman zaman sosyal medya hesabından Türkiye'ye dair paylaşımlarda bulunuyor.

Jeff Flake'den Kapalıçarşı'da Jamos Bond'u andıran paylaşım: Bana yetişiyor, ceketini çıkarsan iyi olur
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James Bond, Jeff Flake, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu - Son Dakika
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