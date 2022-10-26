Bu yılın başında resmen ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Jeff Flake, Kapalıçarşı'dan yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Flake'ın paylaşımı akıllara ünlü bir filmi de getirdi.
Jeff Flake, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın çatısından koşarken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Flake'ın paylaşımında birisinin önünde koştuğu görülürken, ''Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur" ifadelerini kullandı.
Flake'in bu paylaşımının, 2012'de James Bond'un başrolünde oynadığı "Skyfall" filmindeki sahneden esinlendiği düşünüldü. Bond filmde aynı yerde motosiklet kullanırken görülmüştü.
Büyükelçi, 30 Ağustos'da eşi ile Türk bayraklı bir paylaşım yaparak Zafer Bayramı'nı kutlamıştı. Flake zaman zaman sosyal medya hesabından Türkiye'ye dair paylaşımlarda bulunuyor.
Son Dakika › Dünya › ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu - Son Dakika