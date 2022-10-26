ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Kapalıçarşı'nın çatısında koştu! Jamos Bond'un Skyfall filmini andıran paylaşım gündem oldu

Kim ne kadar oy alıyor? İşte Fakıbaba'nın memleketinde yapılan son anket

Tepki çeken kararın faturası ağır oldu! Türkiye'den Facebook ve WhatsApp'a rekor ceza

Bu yılın başında resmen ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Jeff Flake, Kapalıçarşı'dan yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Flake'ın paylaşımı akıllara ünlü bir filmi de getirdi.

KOŞARKEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Jeff Flake, sosyal medya hesabından İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın çatısından koşarken çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Flake'ın paylaşımında birisinin önünde koştuğu görülürken, ''Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur" ifadelerini kullandı.

JAMOS BOND'U AKILLARA GETİRDİ

Flake'in bu paylaşımının, 2012'de James Bond'un başrolünde oynadığı "Skyfall" filmindeki sahneden esinlendiği düşünüldü. Bond filmde aynı yerde motosiklet kullanırken görülmüştü.

30 AĞUSTOS'DA DA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Büyükelçi, 30 Ağustos'da eşi ile Türk bayraklı bir paylaşım yaparak Zafer Bayramı'nı kutlamıştı. Flake zaman zaman sosyal medya hesabından Türkiye'ye dair paylaşımlarda bulunuyor.