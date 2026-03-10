ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı - Son Dakika
ABD'ye ait B-52 bombardıman uçakları İngiltere'deki RAF Fairford Üssü'ne ulaştı

10.03.2026 16:59  Güncelleme: 17:02
İngiltere, ABD'nin askeri uçaklarının İngiliz üslerini kullanmasına izin vermesinin ardından B-52 bombardıman uçakları Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Fairford Üssü'ne ulaştı. ABD'nin ölüm uçağı olarak bilinen B-52'lerden ilk görüntüler de geldi.

ABD'ye ait üç B-52 bombardıman uçağının, İngiltere'deki Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Fairford Üssü'ne ulaştığı bildirildi.

ABD'NİN BOMBARDIMAN UÇAKLARI İNGİLTERE'DE

BBC'de yer alan haberde, ABD'ye ait bombardıman uçaklarının, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki RAF Fairford Üssü'ne indiği belirtildi. Bu uçakların, 6 Mart Cuma akşamı üssüne gelen bir B-1 Lancer bombardıman uçağı ile 7 Mart Cumartesi günü gelen iki B-1 uçağının ardından RAF Fairford'daki ABD askeri hava araçlarına katıldığı bildirildi.

Son 72 saatte RAF Fairford Üssü'ndeki hava faaliyetlerinde önemli artış olduğu ve ABD'nin ağır bombardıman uçaklarını bölgeye konuşlandırdığı aktarıldı. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından B-52 bombardıman uçaklarının ilk kez İngiltere'de görüldüğüne dikkati çekildi.

Gloucestershire ve Wiltshire sınırında bulunan RAF Fairford Üssü'nün, geçmişte ABD tarafından uzun menzilli ağır bombardıman görevlerinde kullanıldığı kaydedildi. Üssün, B-1, B-52 ve B-2 gibi bombardıman uçaklarını kullanabilecek sertifikaya sahip Avrupa'daki az sayıdaki üslerden biri olduğu belirtildi.

İNGİLTERE, ABD'YE İNGİLİZ ÜSLERİNİ KULLANMA İZNİ VERDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başlangıçta ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda İngiliz üslerini kullanmasına izin vermemiş ve bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile görüş ayrılığına yol açmıştı. Başbakan Starmer, daha sonra yayımladığı video mesajda, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirmişti.

Starmer ayrıca, ABD'nin İngiliz üslerini İran'ın füze sistemlerini "kaynağında imha etmek" ve "belirli ve sınırlı savunma amacıyla" kullanacağını ifade etmişti. İngiltere'nin, ABD'ye, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia Üssü ile RAF Fairford Üssü'nün kullanımına izin verdiği belirtilmişti.

TRUMP: ARTIK ONLARA İHTİYACIMIZ YOK AMA BUNU HATIRLAYACAĞIZ"-

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirmişti.

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, (İngiltere) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

15 BİN METRE İRTİFAYA ÇIKABİLİYOR

ABD Hava Kuvvetlerinin resmi verilerine göre, "B-2 Spirit" hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen çok rollü stratejik bombardıman uçakları arasında yer alıyor. B-2 Spirit, 4 General Electric F118-GE-100 turbofan motorla donatılmış bulunuyor.

Yaklaşık 52 metre kanat açıklığına, 21 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip B-2'nin azami kalkış ağırlığı 152 bin 600 kilograma ulaşıyor. Ayrıca, iki kişilik mürettebatla görev yapan uçak yaklaşık 15 bin metre irtifaya çıkabiliyor ve kıtalararası menzile sahip bulunuyor.

Firmanın verilerine göre, her ne kadar "B-2 Spirit" 18 bin kilograma kadar yük taşıyabilse de ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki "GBU-57 A/B" bombası ile başarılı şekilde test edildiğini belirtiyor.

DÜŞÜK GÖRÜNÜRLÜK KAPASİTESİNE SAHİP

ABD'nin bomb a rdıman uçağı modernizasyon programının en önemli kilometre taşlarından biri olarak değerlendirilen B-2, kısa sürede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşarak yoğun şekilde korunan hedeflere saldırı düzenleyebilme kapasitesiyle öne çıkıyor.

Radar izini minimize eden "stealth" teknolojisi sayesinde gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilen uçak, özellikle yüksek koruma altındaki stratejik hedeflere yönelik operasyonlarda kullanılıyor. Uçağın hava savunma sistemlerini aşabilme ve etkili misilleme kapasitesi, B-2'ye yalnızca operasyonel üstünlük kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü bir caydırıcılık ve muharebe gücü sağlıyor.

Düşük görünürlük teknolojilerini yüksek aerodinamik verimlilik ve geniş mühimmat kapasitesiyle birlikte barındıran uçak, yakıt ikmali yapılmadan yaklaşık 9 bin 600 kilometre menzile ulaşabiliyor. Söz konusu özellikler yüksek irtifalarda daha fazla hareket özgürlüğü sağlayarak uçağın menzilini artırıyor ve sensörleri için daha iyi bir görüş alanı sunuyor.

B-2'nin tespit edilmesini, izlemesini ve etkisiz hale getirmesini zorlaştıran düşük görünürlük kapasitesi, kızılötesi, akustik, elektromanyetik, görsel ve radar izlerinin azaltılmasına dayanıyor. Öte yandan uçağın yapımında kullanılan kompozit malzemeler, özel kaplamalar ve kanat tasarımı, uçağın radarlar tarafından tespit edilmesini zorlaştıran başlıca unsurlar arasında bulunuyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

