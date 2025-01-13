Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California'nın son hali Gazze'yi anımsattı - Son Dakika
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Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California'nın son hali Gazze'yi anımsattı

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Yangın felaketiyle mücadele eden ABD'nin California eyaletinin haritası ile Washington'ın 22 milyar dolarlık desteğiyle İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin haritası arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

13.01.2025 20:09  Güncelleme: 20:19
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ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde

10 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ, 150 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yangınların 6. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakini de barınaklara yerleştirildi.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde

BENZERLİK GÜNDEM OLDU

Öte yandan, yangın felaketiyle mücadele eden ABD'nin California eyaletinin haritası ile Washington'ın 22 milyar dolarlık desteğiyle İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin haritası arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin California Eyaletindeki Yangınlar ve Gazze Şeridi'nin Haritası Arasındaki Benzerlik Gündemde
Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California\'nın son hali Gazze\'yi anımsattı

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Son Dakika Dünya Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California'nın son hali Gazze'yi anımsattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Kingsman:
    sizde ne akıl var nede fikir iskembeden sallayın, Gazzeye bizden bile daha çok tepki gösteriyor Los Angeles halkı, ayrıca hristiyanin başına gelince adalet yerini buldu, Müslüman'ın başına gelince ne oluyor?? 32 398 Yanıtla
    mrtymn null:
    Bu mallara anlatamazsın boşver :) 3 4
  • Murat Çevre:
    Darısı İsrail e olsun inşaallah 410 13 Yanıtla
    Ali :
    Amin 6 1
  • monşer null:
    Üzgünüm ABD De Umarım Düzelir 27 305 Yanıtla
  • By Bülent:
    şu gördüğüm harita eğer gerçekse ki;İlahi adelet. Allah en iyi bilendir. en iyi intikam alandır. hiçbir mazlumun ahı yerde kalmaz. bu dünyada ettiğini bulmadan hiç bir yere gidemezsin! 297 14 Yanıtla
  • sehmus fatih:
    Allah bırakmaz 290 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YÜRÜYÜN GIDIN YA 4 SENE ONCE YANAN MANAVGAT NEREYE BENZİYOR DU O ZAMAN SAÇMA SAPAN ŞEYLER UYDURMAYIN 51 219 Yanıtla
    Mehmet Doğrucuk:
    çok ş siz bir yaratıksın Talat yelbuz. 4 2
    Vuslat Mihman:
    noldu tutuşdunmu sende inan inan geç olmadan şekerim :) 1 1
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