Benzerlikleri gündem oldu! 6 gündür yanan California\'nın son hali Gazze\'yi anımsattı

Dünya

Gözaltı kararı verilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı da var

Putin\'e destek olan Kim\'e Zelenskiy\'den kafa karıştıran teklif

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kenti, ülke tarihinin gördüğü en yıkıcı yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor. Bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA YAPI HASAR GÖRDÜ, 150 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Yangınların 6. gününde, rüzgarın hız kazanmasıyla alevler yeniden yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakini de barınaklara yerleştirildi.

BENZERLİK GÜNDEM OLDU

Öte yandan, yangın felaketiyle mücadele eden ABD'nin California eyaletinin haritası ile Washington'ın 22 milyar dolarlık desteğiyle İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin haritası arasındaki benzerlik sosyal medyada gündem oldu.