ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

02.04.2023 10:04

ABD'nin ortabatı ve güney eyaletlerini etkileyen hortumlar hayatı felç etti. Felaket nedeniyle şu ana kadar 18 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken bazı bölgeler ise elektriksiz kaldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi dün gece Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 8 eyaleti kapsayan geniş bir alanda son 24 saatte 57'den fazla hortum olayının rapor edildiğini belirtti.

18 KİŞİ CAN VERDİ

Hortumlar nedeniyle Tennessee'de 7, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Illinois, Mississippi ve Alabama'da da birer kişi olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arkansas Valisi Sarah Huckabee Sanders, şiddetli fırtına uyarıları nedeniyle bölgede acil durum ilan etti.

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

EV VE İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Meteoroloji yetkilileri, Little Rock'da yaşanan hortumun en şiddetli düzeydeki EF3 sınıfında olduğunu, yaklaşık 40 kilometrelik uzunlukta bir yol üzerinde fırtınanın saatte hızının 265 kilometreye kadar ulaştığı bilgisini paylaştı. Hortumların ve şiddetli fırtınaların etkili olduğu bölgelerde ev ve işyerlerinin kullanılamayacak derecede hasar gördüğü, ağaçların ve elektrik direklerinin yıkıldığı kaydedildi.

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

KONSER SALONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

ABD'nin Illinois eyaletinde de fırtına nedeniyle yaklaşık 260 kişinin bulunduğu kapalı konser salonunun çatısının çökmesi sonucu bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. İtfaiye yetkililerince yapılan açıklamada, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 5 kişinin ağır yaralandığı bildirildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, Tennessee, Kentucky, Alabama, Mississippi, Illinois, Indiana ve Michigan eyaletleri için fırtına uyarısı yaptı.

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti

ELEKTRİKLER KESİLDİ

Ülkedeki elektrik kesintilerini takip eden "PowerOutage.US" sitesine göre, 200 binden fazlası Ohio'da olmak üzere, ABD'nin fırtınalardan etkilenen bölgelerinde yaklaşık 530 bin hane elektriksiz kaldı. ABD'nin Mississippi ve Alabama eyaletlerinde 25 Mart'ta meydana gelen hortumlarda 26 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin farklı eyaletlerini vuran hortumlarda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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