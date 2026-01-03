ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi - Son Dakika
Dünya

ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD\'nin saldırıları Venezuela\'nın başkentini cehennem yerine çevirdi
03.01.2026 18:44  Güncelleme: 18:50
ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini yakalayarak ülke dışına kaçırdığı saldırılar, başkent Caracas'ı adeta cehenneme çevirdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

MADURO İLE EŞİ YAKALANDI

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlarken ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

BAŞKENT ADETA CEHENNEME DÖNDÜ

Öte yandan, ABD saldırılarının ardından başkent Caracas'ın birçok bölgesinde adeta cehennemi andıran görüntüler ortaya çıktı. Kentte yaşayanlar, sosyal medya üzerinden paylaştıkları görüntülerde birden fazla noktada dumanların yükseldiğini belirtti.

CAMLAR SARSILDI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Patlamaların etkisiyle özellikle 23 de Enero semti ile La Carlota hava üssü çevresinde camların sarsıldığı ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre, patlamalar en az 7 farklı noktada gözlemlendi.

Nicolas Maduro, Venezuela, Güvenlik, Politika, Caracas, Dünya, Son Dakika

