ABD\'nin tehdidi İran\'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

İran'da ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar günlerdir devam ediyor.

İNTERNETİ KESTİLER

ABD ve İsrail'in protestolar üzerinden kaosu körüklemek için yaptığı art arda açıklamalar Tahran yönetimini de harekete geçirdi. Yaşananları halktan gizlemek ve halkın sokaktaki gelişmelerden haberdar olmasını engellemek için interneti kesen Tahran yönetiminin bu hamlesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Hükümet, protestolar bağlamında son yavaşlamayla ilgili özel bir açıklama yapmadı, ancak Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Sattar Haşemi gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın Pazar günü yakın tarihin en büyük siber saldırılarından birini püskürttüğünü ve bunun internet bant genişliğinin sınırlı olmasına katkıda bulunmuş olabileceğini söyledi.

HAMANEY'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

En az 10 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerle ilgili açıklama yapan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu ancak ülkeyi güvensiz hale getirmek isteyen gruplara karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

"ESNAF ŞİKAYET ETMEKTE HAKLI"

Ekonomik taleplerin meşru olduğunu vurgulayan Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini belirtti. Esnafın şikayetinin haklı olduğunu aktaran Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Hameney, döviz kurundaki artışın İran'ın "düşmanlarının" müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunarak, "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir. Düşmanın işi kabul edilmelidir. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak." dedi.

"KAOSÇULARA HADLERİ BİLDİRİLMELİDİR"

Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğini belirten Hamaney, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir." diye konuştu.

Hamaney, "Önemli olan, düşmanın ülkeye ve yetkililere, hükümete ve millete bir şeyler dayatmak istediğini hissettiğinde, düşmana karşı tam güçle durmak ve göğsünü siper etmektir. Düşman karşısında geri adım atmayacağız. Yüce Allah'a güvenerek, halkın desteğine olan inancımızla, Allah'ın izniyle, ilahi bir başarıyla halkımızla birlikte düşmana diz çöktüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Gösterilerin başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu söylemiş ve yetkililere "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025'te 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru yaralanmıştı. Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Lordigan ilçesindeki protestolarda 1 Ocak'ta, 2 kişinin öldüğü bildirilmişti. Loristan eyaletine bağlı Azna kentinde de 1 Ocak'ta protestolar sırasında polis karakoluna düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.