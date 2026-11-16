ABD, Orta Doğu\'ya üçüncü uçak gemisini konuşlandırdı... Trump, Çin\'de Xi ve Putin ile 19 Kasım\'daki görüşmelerine hazırlanıyor

(ANKARA) - ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi, Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sorumluluk alanına girdi. Böylece bölgede görev yapan ABD taarruz grubu uçak gemisi üçe yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşen konuşlandırma, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeler öncesine denk geldi. Üç liderin 19 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde düzenlenecek zirvede İran'daki savaş ve nükleer silahların sınırlandırılması konularını ele alması bekleniyor.

ABD'li bir yetkili, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin dün CENTCOM'un sorumluluk alanına girdiğini açıkladı. Roosevelt'in bölgeye ulaşmasıyla ABD'nin Orta Doğu'daki taarruz grubu uçuk gemisi sayısı üçe çıktı. USS Theodore Roosevelt, bölgede halihazırda görev yapan USS George Washington ve USS George H.W. Bush uçak gemilerine katıldı.

Üç taarruz grubu uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunması, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını önemli ölçüde artırdı. Benzer bir konuşlandırma, bu yılın nisan ayında, 2003 Irak Savaşı'ndan bu yana ilk kez gerçekleştirilmişti. USS Theodore Roosevelt'in başlangıçta bölgedeki iki uçak gemisinden birinin yerini alması planlanıyordu. Ancak ABD'li yetkililer, ihtiyaç duyulması halinde üç uçak gemisinin de bölgede tutulabileceğini belirtti. Uçak gemilerinin tamamının bölgede ne kadar süre görev yapacağı henüz netleşmedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP'A İRAN'A YÖNELİK YENİ ASKERİ OPERASYONDAN KAÇINMA ÇAĞRISI

ABD'nin askeri varlığını artırması, Trump yönetiminin İran'a karşı geniş çaplı askeri operasyonları yeniden başlatıp başlatmamayı değerlendirdiği bir dönemde gerçekleşti. İsrail merkezli The Jerusalem Post'un haberine göre, Trump, üst düzey danışmanlarına İran veya İran destekli Husilerin ABD çıkarlarına yönelik yeni saldırılar düzenlememesi halinde ilave askeri operasyon emri vermekten kaçınabileceğini söyledi.

Haberde, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Trump'a yeni bir askeri tırmanmadan kaçınması yönünde çağrıda bulunduğu" belirtildi. Batı medyasında yer alan haberlere göre, İsrailli yetkililer ise Washington'a İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması seçeneğini değerlendirmesi yönündeki taleplerini sürdürüyor.

ABD merkezli gazete Wall Street Journal'ın dün yayımladığı haberde, ABD istihbarat kurumlarının, Amerikan ve İsrail saldırılarına rağmen İran'ın elinde halen bin 500 ila 2 bin 500 arasında füze bulunduğunu tahmin ettiği aktarıldı. Ancak yetkililer, füzelerin ne kadarının operasyonel durumda olduğunun veya depolarda bulunduğunun belirlenmesindeki güçlükler nedeniyle bu tahmine ilişkin güven düzeyinin düşük olduğunu ifade etti.

TRUMP, ASYA TURU KAPSAMINDA FİLİPİNLER VE ÇİN'İ ZİYARET EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Washington'dan ayrılarak Asya turuna başlaması planlanıyor. Trump'ın ilk durağı Filipinler olacak. Trump'ın yarın Manila'da Güneydoğu Asya ülkelerinin liderleriyle görüşmeler yapması bekleniyor. Trump, 18 Kasım Çarşamba günü Çin'in Şıncın kentine geçerek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılacak.

ABD Başkanı'nın 19 Kasım Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili görüşme ve çalışma yemeği gerçekleştirmesi, ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla üçlü zirveye katılması öngörülüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım'da Şıncın kentinde üç liderin katılımıyla toplantı düzenleneceğini doğruladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "19 Kasım'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile Şıncın'da Çin-Rusya-ABD devlet başkanları toplantısı gerçekleştirecek" denildi. Çin Dışişleri Bakanlığı, zirvenin resmi gündemine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

ÜÇLÜ ZİRVENİN GÜNDEMİNDE İRAN VE NÜKLEER SİLAHLAR VAR

Beyaz Saray, Trump'ın Xi Jinping ve Putin ile gerçekleştireceği üçlü görüşmede İran'daki savaşın ve üç ülkenin nükleer silahlarının azaltılması ihtimalinin ele alınacağını doğruladı. Beyaz Saray yetkilileri, toplantının nükleer silahların kontrolüne yönelik bir anlaşmayla sonuçlanmasının beklenmediğini belirtti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, planlanan görüşmeyi "Bir başlangıç noktası, ilk görüşme" olarak nitelendirerek, yönetimin zirveyi uzun vadeli bir diplomatik sürecin başlangıcı olarak değerlendirdiğini söyledi. ABD'li yetkililer, İran'daki savaşın görüşmelerde ele alınacağını ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üçlü zirvenin gündemine dahil edilmesinin planlanmadığını açıkladı. Washington ile Moskova arasında Ukrayna konusunda ayrı diplomatik kanalların bulunduğu belirtildi.

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİNE ARA SEÇİM YENİLGİSİ VE CASUSLUK İDDİALARI GÖLGESİNDE HAZIRLIK

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Trump'ın Asya ziyareti, Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım'daki ara seçimlerde yaşadığı yenilgi ve ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın üst yönetimine ilişkin Çin bağlantılı casusluk iddialarının gölgesinde gerçekleşiyor. ABD ile Çin arasında devam eden ticaret ateşkesi gelecek yılın başına kadar uzatılırken, Washington yönetimi Pekin'den daha önce varılan anlaşmalardaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Çin'in gelişmiş yarı iletkenlere erişiminin daha fazla sınırlandırılması konusunda Kongre'de giderek artan bir görüş birliği oluştuğunu söyledi. Çin ise ABD'nin casusluk iddialarını teknolojik kısıtlamaları haklı göstermek amacıyla ortaya attığını savundu. Batı medyasına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili ise Trump'ın casusluk iddialarını doğrudan Xi Jinping'e gündeme getirmesinin beklenmediğini ifade etti.