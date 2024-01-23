 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'in Gazze'ye saldırıları sebebiyle ticari gemilere saldırdığı Kızıldeniz'de gerilim tırmanıyor. ABD ve İngiliz kuvvetleri, Yemen'de Husi hedeflerine yönelik hava operasyonu gerçekleştirdi.

23.01.2024 - 00:51,  Güncelleme: 01:14
Abone Ol

Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler'e, ABD ve İngiliz kuvvetleri hava operasyonu düzenledi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başlaması sonrası Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri vuracağını açıklayan Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı ABD donanması harekete geçmişti. Kızıldeniz'deki ticaret rotasının güvenliğini gerekçe göstererek bölgede uluslararası donanma misyonu kuran ABD, İngiltere ile birlikte Yemen'i vurdu.

ABD ve İngiliz kuvvetleri Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu

ABD VE İNGİLTERE HUSİLER'E HAVA HAREKATI DÜZENLEDİ

Uluslararası koalisyon olarak bölgede konuşlu olan ABD ve İngiltere'ye ait hava unsurları, Yemen'deki Husi hedeflerine hava harekatı düzenledi. Operasyona ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz günlerde de iki ülke, Yemen'deki bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD ve İngiliz kuvvetleri Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husiler'in eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husiler'e karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husiler'e ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

ABD ve İngiliz kuvvetleri Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ABD ve İngiltere, Yemen\'deki Husiler\'e hava harekatı düzenledi
YORUMLAR (1)
  • Ali Fuat Seckin: Sonun geliyor büyük şeytan Yanıtla 4 18

Yemen, Savaş ve Çatışma, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 05:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement