ABD ve İngiltere, Yemen\'deki Husiler\'e hava harekatı düzenledi

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Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail bağlantılı gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler'e, ABD ve İngiliz kuvvetleri hava operasyonu düzenledi.

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına başlaması sonrası Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri vuracağını açıklayan Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı ABD donanması harekete geçmişti. Kızıldeniz'deki ticaret rotasının güvenliğini gerekçe göstererek bölgede uluslararası donanma misyonu kuran ABD, İngiltere ile birlikte Yemen'i vurdu.

ABD VE İNGİLTERE HUSİLER'E HAVA HAREKATI DÜZENLEDİ

Uluslararası koalisyon olarak bölgede konuşlu olan ABD ve İngiltere'ye ait hava unsurları, Yemen'deki Husi hedeflerine hava harekatı düzenledi. Operasyona ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmazken geçtiğimiz günlerde de iki ülke, Yemen'deki bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu. Husiler'in eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husiler'e karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husiler'e ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husiler'in Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.