ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

ABD ve İsrail\'i sarsan istihbarat
12.03.2026 05:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sürerken, ABD istihbarat raporları Tahran'daki yönetimin kısa vadede çökme riski taşımadığını ve rejimin ülke üzerindeki kontrolünü koruduğunu ortaya koydu.

ABD istihbarat raporları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına rağmen Tahran'daki yönetimin kısa vadede çökme riskiyle karşı karşıya olmadığını ortaya koydu.

GÜNDEM YARATACAK RAPOR

Reuters'ın ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hazırlanan değerlendirmelerde İran'daki siyasi ve askeri yönetim yapısının büyük ölçüde ayakta kaldığı ve rejimin ülke üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü ifade edildi. Kaynaklar, farklı istihbarat raporlarının da "rejimin yakın zamanda çökme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı" yönünde benzer analizler içerdiğini belirtti.

"ASKERİ YÖNETİM AYAKTA"

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan gizli bir değerlendirmede de, İran'a karşı daha geniş çaplı askeri saldırıların bile ülkedeki yerleşik dini ve askeri yönetimi devirmesinin düşük ihtimal olduğu sonucuna varıldığı öne sürüldü.

"MUHALEFETİN İKTİDARI DEVRALMASI ZOR İHTİMAL"

Raporda, İran'da liderlik kadrosuna yönelik ağır kayıplar yaşansa bile devlet kurumlarının önceden belirlenmiş halefiyet mekanizmaları sayesinde yönetim sürekliliğini koruyabileceği ifade edildi. Analizde ayrıca İran'daki muhalefetin kısa vadede iktidarı devralabilecek kapasiteye sahip olmadığına da dikkat çekildi.

Söz konusu değerlendirmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü askeri operasyonların İran'da rejim değişikliğine yol açabileceği yönündeki beklentilere dair soru işaretlerini de artırdı.

SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ HIZLA ARTIYOR

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) hesaplamalarına göre, İran'a yönelik operasyonların ilk 100 saatte ABD'ye maliyeti yaklaşık 3,7 milyar dolar oldu. Bu hesaplamalara göre çatışmanın günlük maliyeti yaklaşık 890 milyon dolar seviyesine ulaştı. Uzmanlar, operasyonların uzaması halinde Pentagon'un ek bütçe talebinde bulunabileceğini belirtiyor.

ABD'li bazı senatörler ise savaşın maliyetinin günde 890 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. Ancak Pentagon henüz resmi bir toplam maliyet açıklamadı. Ekonomistler ayrıca savaşın uzun sürmesi halinde ABD ekonomisine toplam maliyetin 200 milyar doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Dış Politika, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat - Son Dakika

PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
01:47
Trump’tan skandal itiraf Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
00:58
İsmi gibi muhteşem bir maç Galatasaray’ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol
İsmi gibi muhteşem bir maç! Galatasaray'ı da ilgilendiren PSG-Chelsea düellosunda tam 7 gol
00:51
Valverde’den tarihi performans Real Madrid, Manchester City’i çok farklı geçti
Valverde'den tarihi performans! Real Madrid, Manchester City'i çok farklı geçti
00:12
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz
Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
22:49
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
22:39
İsrail’den Beyrut’a yeni hava saldırısı Büyük patlama anbean kamerada
İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı! Büyük patlama anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 06:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.