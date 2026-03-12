ABD ve İsrail\'i sarsan istihbarat

ABD istihbarat raporları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarına rağmen Tahran'daki yönetimin kısa vadede çökme riskiyle karşı karşıya olmadığını ortaya koydu.

GÜNDEM YARATACAK RAPOR

Reuters'ın ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hazırlanan değerlendirmelerde İran'daki siyasi ve askeri yönetim yapısının büyük ölçüde ayakta kaldığı ve rejimin ülke üzerindeki kontrolünü sürdürdüğü ifade edildi. Kaynaklar, farklı istihbarat raporlarının da "rejimin yakın zamanda çökme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı" yönünde benzer analizler içerdiğini belirtti.

"ASKERİ YÖNETİM AYAKTA"

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi tarafından hazırlanan gizli bir değerlendirmede de, İran'a karşı daha geniş çaplı askeri saldırıların bile ülkedeki yerleşik dini ve askeri yönetimi devirmesinin düşük ihtimal olduğu sonucuna varıldığı öne sürüldü.

"MUHALEFETİN İKTİDARI DEVRALMASI ZOR İHTİMAL"

Raporda, İran'da liderlik kadrosuna yönelik ağır kayıplar yaşansa bile devlet kurumlarının önceden belirlenmiş halefiyet mekanizmaları sayesinde yönetim sürekliliğini koruyabileceği ifade edildi. Analizde ayrıca İran'daki muhalefetin kısa vadede iktidarı devralabilecek kapasiteye sahip olmadığına da dikkat çekildi.

Söz konusu değerlendirmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yürüttüğü askeri operasyonların İran'da rejim değişikliğine yol açabileceği yönündeki beklentilere dair soru işaretlerini de artırdı.

SAVAŞIN ABD'YE MALİYETİ HIZLA ARTIYOR

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) hesaplamalarına göre, İran'a yönelik operasyonların ilk 100 saatte ABD'ye maliyeti yaklaşık 3,7 milyar dolar oldu. Bu hesaplamalara göre çatışmanın günlük maliyeti yaklaşık 890 milyon dolar seviyesine ulaştı. Uzmanlar, operasyonların uzaması halinde Pentagon'un ek bütçe talebinde bulunabileceğini belirtiyor.

ABD'li bazı senatörler ise savaşın maliyetinin günde 890 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor. Ancak Pentagon henüz resmi bir toplam maliyet açıklamadı. Ekonomistler ayrıca savaşın uzun sürmesi halinde ABD ekonomisine toplam maliyetin 200 milyar doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.