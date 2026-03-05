ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

ABD ve İsrail'e ait savaş uçakları, İran'a yönelik operasyonun altıncı gününde başkent Tahran'ın merkezindeki stratejik noktaları hedef aldı.

TAHRAN BOMBALANIYOR

Kentin kuzeybatı ve merkezi bölgelerinde meydana gelen şiddetli patlamaların ardından birçok kamu binasında ağır hasar oluşurken, yükselen yoğun duman tabakası şehrin büyük bölümünden görüldü. Yerel kaynaklar, hava savunma sistemlerinin gece boyu devrede olduğunu ve halkın sığınaklara yönlendirildiğini bildirdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.