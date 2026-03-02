ABD ve Körfez ülkelerinden İran\'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları sonrası ABD ve Körfez ülkeleri ortak açıklama yayımladı. Washington, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, saldırıları "ayrım gözetmeyen ve pervasız" olarak nitelendirdi ve meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

İRAN'IN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

ABD ile Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bahreyn, Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dâhil), Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan füze ve İHA saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, saldırıların egemen toprakları hedef aldığı, sivillerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve sivil altyapıya zarar verdiği vurgulandı.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN TEHLİKELİ TIRMANIŞ"

Ortak metinde, İran'ın eylemlerinin birden fazla devletin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği ifade edildi. Sivillerin ve çatışmalara taraf olmayan ülkelerin hedef alınmasının pervasız ve istikrar bozucu bir davranış olduğu kaydedildi. Taraflar, vatandaşlarını, egemenliklerini ve topraklarını savunma konusunda birlik içinde olduklarını belirterek, saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada ayrıca, daha büyük can kaybı ve yıkımın önlenmesinde etkili olduğu belirtilen hava ve füze savunma iş birliği memnuniyetle karşılandı. Bölgesel güvenliğe bağlılığın sürdüğü vurgulandı. Son günlerde İran Devrim Muhafızları'nın ABD üslerine yönelik misilleme iddiaları ve Washington'ın "sıfır can kaybı" açıklamasıyla tırmanan gerilim, bu ortak bildiriyle yeni bir diplomatik boyut kazandı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, krizin çok taraflı bir güvenlik sınamasına dönüştüğünü gösteriyor.