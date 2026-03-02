ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız

ABD ve Körfez ülkelerinden İran\'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
02.03.2026 05:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve İHA saldırılarını sert ifadelerle kınayarak egemenlik vurgusu yaptı ve saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını kullanacaklarını açıkladı.

İran'ın bölgedeki ülkelere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları sonrası ABD ve Körfez ülkeleri ortak açıklama yayımladı. Washington, Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, saldırıları "ayrım gözetmeyen ve pervasız" olarak nitelendirdi ve meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

İRAN'IN SALDIRILARINA SERT TEPKİ

ABD ile Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İran İslam Cumhuriyeti'nin Bahreyn, Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi dâhil), Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve BAE'yi hedef alan füze ve İHA saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, saldırıların egemen toprakları hedef aldığı, sivillerin can güvenliğini tehlikeye attığı ve sivil altyapıya zarar verdiği vurgulandı.

"BÖLGESEL İSTİKRARI TEHDİT EDEN TEHLİKELİ TIRMANIŞ"

Ortak metinde, İran'ın eylemlerinin birden fazla devletin egemenliğini ihlal ettiği ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiği ifade edildi. Sivillerin ve çatışmalara taraf olmayan ülkelerin hedef alınmasının pervasız ve istikrar bozucu bir davranış olduğu kaydedildi. Taraflar, vatandaşlarını, egemenliklerini ve topraklarını savunma konusunda birlik içinde olduklarını belirterek, saldırılar karşısında meşru müdafaa haklarını yeniden teyit etti.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Açıklamada ayrıca, daha büyük can kaybı ve yıkımın önlenmesinde etkili olduğu belirtilen hava ve füze savunma iş birliği memnuniyetle karşılandı. Bölgesel güvenliğe bağlılığın sürdüğü vurgulandı. Son günlerde İran Devrim Muhafızları'nın ABD üslerine yönelik misilleme iddiaları ve Washington'ın "sıfır can kaybı" açıklamasıyla tırmanan gerilim, bu ortak bildiriyle yeni bir diplomatik boyut kazandı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı sert açıklamalar, krizin çok taraflı bir güvenlik sınamasına dönüştüğünü gösteriyor.

Suudi Arabistan, Güvenlik, Politika, Bahreyn, Kuveyt, Körfez, Katar, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Destici’den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor Destici'den hükümete İran çağrısı: Göç dalgasına karşı tedbirli olmamız gerekiyor
Borussia Dortmund’u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi... Borussia Dortmund'u 87. dakikada deviren Bayern Münih şampi...
ABD’den dünya genelindeki vatandaşlarına “dikkatli olun“ uyarısı ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "dikkatli olun" uyarısı
İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
Panikle kaçtılar Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu

05:12
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
01:01
İngiltere’den kritik karar, üslerini ABD’ye açtı
İngiltere'den kritik karar, üslerini ABD'ye açtı
00:07
İran’ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak
23:11
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul’dan peş peşe kararlar İkisi de süresiz durduruldu
Merkez Bankası ve Borsa İstanbul'dan peş peşe kararlar! İkisi de süresiz durduruldu
22:46
ABD’nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz’e uçak gemisi gönderdi
ABD'nin ardından Fransa da Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderdi
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 06:05:52. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.