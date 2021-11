Adele, Oprah Winfrey'e konuştu: Boşandığım için utanıyorum

ABD'de Oprah Winfrey'in televizyon şovuna çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve besteci Adele, hayatına ilişkin birçok konuda konuştu ve boşandığı için utandığını söyledi.

Yıldız şarkıcı 2018 yılında eşi Simon Konecki'den ayrıldığı zaman "evlilik" fikrine "saygısızlık" ettiği hissine kapıldığını anlattı.

Boşanma sonrasında "dehşet verici panik ataklar" yaşadığını söyleyen Adele, bunun kendisini sıkı bir egzersiz düzeni uygulamaya yönelttiğini ve bu yolla 2 yılda yaklaşık 50 kilo verdiğini söyledi.

ABD'de CBS kanalında dün akşam yayımlanan iki saatlik özel programda sanatçı yeni albümü hakkında da konuştu.

Adele yeni albümü sonrası ilk televizyon mülakatını verirken, programda aynı zamanda şarkıcını Los Angeles'ta ünlü ışıklı Hollywood yazısının gölgesindeki Griffith Gözlemevi'nde, klasik en sevilen ve yeni şarkılarından bir seçkiyi seslendiği bir konser izlendi.

Lizzo, James Corden ve Melissa McCarthy gibi yıldızların da seyirciler arasında bulunduğu gece konserinde Adele'in küçük oğlu Angelo da annesini ilk kez canlı izlemiş oldu.

Adele konserde oğluna "Bebeğim, bu gece senin burada olman kesinlikle hayatımın onuru" diye seslendi.

Şov boyunca ünlü şarkıcı Los Angeleslı bir genç olan Quentin'in kız arkadaşı Ashley'e evlenme teklif etmesine de aracı oldu ve kadının "Evet" diyerek gözyaşlarına boğulması ardından çifte "Make You Feel My Love" şarkısıyla serenat yaptı.

Adele şarkıdan önce "Şükürler olsun ki 'Evet' dedi çünkü aksi halde bu şarkıyı kime söyleyecektim bilmiyorum" diyerek güldü.

Müzik yer yer sanatçının Oprah ile söyleşisinden kliplerle kesiliyordu. Söyleşi Oprah Winfrey'in Meghan Marklı ve Prens Harry ile bu yılın başlarında yayınlanan ünlü söyleşisinin yapıldığı California gül bahçesinde yapılmıştı.

Söyleşiden sizin için önemli başlıkları seçtik.

Boşandığı için utanıyor

Babası, kendisi iki yaşındayken evi terkeden ünlü şarkıcı "Öyle bir aileden gelmediğim için hayatım boyunca çekirdek aile saplantım vardı" dedi ve ekledi:

"Çok küçük bir yaştan itibaren kendime, çocuklarım olduğu zaman onlardan ayrılmayacağıma söz vermiştim. Ve gerçekten, hakikaten uzun bir zaman denedim."

33 yaşında olan Adele, evliliğinin yıkılmakta olduğunu ilk kez bir dergideki kişilik testini yaptığında farkettiğini söyledi.

Sorulardan biri "Hakkınızda hiç kimsenin bilemeyeceği şey nedir?" oldu. Adele arkadaşlarına itiraf etti:

"Mutlu değilim. Yaşamıyorum. Sadece kendimi sürüklüyorum."

Adele aslında Simon Konecki ile 8 yıl beraber olmuştu ama daha önce evliliğinin de ayrılığının da 2018 yılında olduğunu söylemişti.

Ünlü şarkıcı mülakatında, "Evliliği çok ciddiye alıyorum...ve öyle anlaşılıyor ki, ne bileyim, bu kadar çabuk evlenip boşanmakla neredeyse evliliğe saygısızlık etmiş gibi hissediyorum."

Boşandığı eşi 'hayatını kurtardı'

Adele, ona aşık olmasa da Konecki'yi hala sevdiğini özellikle tekrarladı. Çift hala Los Angeles'da karşılıklı evlerde oturuyor ve oğulları Angelo'ya birlikte bakmayı sürdürüyor.

Meşhur olduktan sonra Konecki'nin "hayatını kurtardığını" söylüyor:

"Hayatımın o döneminde, çok gençtim ve herşeyi elde ettiğimi düşünüyordum. Rahatlıkla bazı karanlık yollara sapabilir ve şöhretin sarhoşluğuyla kendime zarar verebilirdim."

"O sırada o geldi ve hayatımın o noktasına kadar karşılaştığım en dengeli insandı. Ona şu anda bile hayatımı emanet ederim."

Müziğinin kaynağını açıklayamıyor

"Hello" ve "Someone Like You" gibi şarkıları milyonlarca insanı etkiledi ama Adele müziğinin gücünün kendisi için anlaşılamaz bir şey olduğunu itiraf etti:

"Bir birey olarak şarkılarımla aynı özelliği taşımıyorum. Sanki onları başka bir yerden çekip alıyorum ve onlara nasıl eriştiğimi bilmiyorum."

"Çok garip çünkü gerçek hayatta o kadar derin olduğumu sanmıyorum."

Şarkı sözlerinde neden o kadar çok şahsi bilgi verdiği sorulduğunda Adele, insanlara aynı tür şeyler yaşadıkları konusunda güvence vermek istediğini söyledi:

"Müzik bana bir çok durumda yardımcı oluyor ve başkaları için de aynı şeyi yapmasını istiyorum. Yalnız olmadıklarını hatırlamalarını."

"Bazen bir şarkıyı yazarken, ya da yazdığımı dinlerken 'Bu biraz fazla kişisel olabilir' dediğim oluyor. Ama hiç bir şey şu son iki ya da üç yıl içinde kapalı kapılar ardında yaşadıklarımdan daha ürkütücü olamaz. O yüzden korkmuyorum."

Ölmeden önce babasıyla barıştı

Şarkıcı Oprah Winfrey'e hayatındaki en büyük yaranın babası Marc Evans'ın "hayatından tam olarak çıkmış olması" olduğunu söyledi:

"İnsanlardan beklentim sıfırdı çünkü babamdan, hiçbir şey beklememeyi öğrenmiştim. Birisiyle sevgi dolu sevecen bir ilişki içine tam olarak giremememin nedeni odur."

Yıllarca görüşmemelerine rağmen, Evans ağır bir hastalığa yakalanınca baba-kız yüz yüze geldiler.

Buluştuklarında babası Adele'e sadece ilk şarkısı Hometown Glory'yi dinlediğini söylemiş:

"Diğer hiçbir şarkımı dinlememişti. Bu çok acı verdi."

Fakat Adele babasına yeni şarkılarından birini çalmak istedi. "To be Loved" babasının yokluğunu ve bunun insanlara güvenini etkilediğini anlatıyordu:

"Bu benim için ve onun için çok şaşırtıcıydı. Benim şarkı söylememi dinleyebilirdi ama bunu kelimelere vurmama dayanamıyordu. Bu bakımdan çok benziyorduk."

Sonunda Adele babasına yeni albümünün tamamını Nisan ayında ölmeden önce Zoom üzerinden dinletmeyi başardı:

"En çok beğendikleri benim en beğendiklerimdi. bu inanılmazdı. Ve benimle gurur duyuyordu."

"İşte bütün bunlar öldüğü zaman bana çok iyi geldi. Kelimenin tam anlamıyla yara kapanmıştı."

Rejim yaptığı için eleştirilmişti

Benimsediği egzersiz düzeni ile neredeyse 45 kilo kaybeden Adele'in görünüşündeki değişim son 2 yıldır çok konuşuluyor.

Adele bu değişimin esasen yaşadığı kaygılar ve panik ataklarını kontrol etmekle ilintili olduğunu söylüyor:

"Evliliğimi sonlandırdıktan sonra çok korkutucu panik ataklar yaşadım. Beni tümüyle felç ediyorlar, ve kafamı karıştırıyorlardı çünkü kendi bedenim üzerinde hiç bir kontrolüm kalmamıştı."

Yaşadığı aşırı endişe dalgalarının spor salonunda azaldığını farkedince her gün spora gitmeye başladı.

Adele, "Bu gerçekten de kafamın içini düzenlememe katkıda bulundu" diyor.

Oprah Winfrey bu noktada kendisinin kilo kaybettiği dönemi hatırlayarak, kimilerinin rejime girdiğinde bundan rahatsız olduklarını, terkedilmiş hissettiklerini anlattı.

Adele de benzer yorumlar duyduğunu belli ederek yanıtladı:

"Bu beni şok etmedi hatta sarsmadı bile çünkü kariyerim boyunca bedenim hep nesneleştirilmişti. Ya çok şişman ya çok zayıftım. Ya süper görünüyordum ya da tersi. Ama insanların kendi bedenleri hakkındaki hislerini onaylamak benim işim değil. Ben kendi hayatıma çeki düzen vermeye çalışıyorum. Buna başka kaygılar ekleyemeyeceğim."

Oprah Winfrey: Yeni şarkısı Hold On, milli marşadönüşebilir

Röportaja eşlik eden konserinde Adele, 30 adlı albümünde yer alan üç yeni şarkısını söyledi. I Drink Wine, Love Is A Game ve Hold On.

Oprah Winfrey sonuncu şarkıya odaklanarak sözlerini tekrarladı:

"Tam bir karmaşayım/Daha çok denedikçe daha geriliyorum/Kendimin en büyük düşmanıyım/Şu an kendim olmaktan nefret ediyorum."

Adele boşanma sürecinde sık sık böyle hissettiğini ama arkadaşlarının kendisine "Dayan" dediklerini anlattı:

"Sürdürmeye çalışmak çok tüketiciydi. Bu bir süreç, boşanma sürece, tek başına ebeveyn olma süreci, çocuğunu her gün görememe süreci. Anne olduğum zaman bunları hesaplamamıştım."

Özel televizyon şovundan önce konuşan Oprah Winfrey Adele'in yeni albümündeki Hold On şarkısının çok güçlü bir parça olduğunu kaydederek "Dünyada bir sorunla uğraşan herkes için bir tür milli marş olabilir" dedi.

Oğlu, Taylor Swift'in daha ünlü olduğunu düşünüyor

Adele, oğlunu 2018 yılında Taylor Swift'in stadyum konserine götürdüğünde, Angelo hayranlık içinde kalakalmıştı.

O sırada 6 yaşında olan Angelo bir şovun bu kadar çok kişi tarafından izlenebilmesine inanamamıştı çünkü daha önce hep annesinin seyircisiz provalarını izlemişti.

Fakat Adele, oğlunun son zamanlarda, özellikle YouTube'daki son videosunun yayımlanmasından sonra annesinin ne kadar popüler olduğunu anlamaya başladığını söylüyor:

"Geçen gün Easy On Me'nin yayımlanmasını beklerken '150 bin kişi bekliyor" diyordu. Sonra yorumları okudu ve 'Seni gerçekten çok seviyorlar' dedi. Yani anlamaya başlıyor ama daha tam değil."