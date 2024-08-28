Afganistan'da Taliban, kadınların yüzlerini göstermesini yasakladı - Son Dakika
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Afganistan'da Taliban, kadınların yüzlerini göstermesini yasakladı

Afganistan\'da Taliban, kadınların yüzlerini göstermesini yasakladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların toplum içinde duyulacak sesle konuşmasını da içeren bir dizi yasağı daha onayladı. Yeni kurallarla, kadınların evlerinin dışında yüzlerini göstermesi tamamen yasaklanıyor. Rejim, toplumsal kurallara ilişkin bu son yasalarla, 'erdemli olmayı teşvik etmenin ve ahlaksızlığın ortadan kaldırılmasının' amaçladığını öne sürüyor.

28.08.2024 13:54
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Afganistan'da Taliban yönetimi, kadınların toplum içinde duyulacak sesle konuşmasını da içeren bir dizi yasağı daha onayladı.

Yeni kurallarla, kadınların evlerinin dışında yüzlerini göstermesi tamamen yasaklanıyor.

Rejim, toplumsal kurallara ilişkin bu son yasalarla, "erdemli olmayı teşvik etmenin ve ahlaksızlığın ortadan kaldırılmasının” amaçladığını öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) "ahlak ve erdeme” ilişkin getirilen son yasakları kınadı.

Yasanın uygulamasını denetleyecek olan resmi adı Erdemi Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı olan kurum, ülkedeki hiç kimsenin bu yasalardan muaf olmadığını vurguladı.

Taliban yönetimi, Muhtesip isimli ahlak polisleri aracılığıyla toplumsal yaşamı kısıtlıyor.

Yeni yasa ile Muhtesipler, Afgan halkının kamusal alanlarda nasıl göründüklerine, ne yiyip içtiklerine kadar müdahale edebilecek.

Yasa ne getiriyor?

Yeni yasa, kadınların seslerinin toplum içinde duyulmasını “ahlaksızlık" olarak tanımlıyor.

Söz konusu madde, "Yetişkin bir kadın zorunlu olarak evinden ayrıldığında sesini, yüzünü ve vücudunu gizlemek zorundadır" ifadesini içeriyor.

Aşırılıkçı bu toplumsal kurallar 2022 yılından bu yana ülkede kararname ile uygulanıyordu ancak son yasa ile resmiyet kazandı.

Taliban toplumsal ahlak yasalarına uymayan 10 binden fazla kişinin şu ana kadar gözaltına aldığını açıklıyor.

Yasa kadınların yüzlerini ve bedenlerini, “erkekleri günaha ve kötülüğe sürüklememek için" nasıl tamamen örtmeleri gerektiğini de tanımlıyor:

Berberlerin sakal tıraşı veya sakal düzeltmesi yapması da yasaklandı

Erkeklerin de evlerinin dışındayken göbekten diz altına kadar, vücutlarını örtmeleri gerekiyor. Bu vücut kısımları "avret" sayılıyor.

Erkeklerin saçlarına şeriat yasalarına aykırı bir şekilde şekil vermesi de yasaklanıyor. Taliban, berberlerin sakal tıraşı veya sakal düzeltmesi yapmasını da yasakladı.

Yeni kurallarla erkeklerin sakallarını yumruk uzunluğunda uzatması zorunlu kılınıyor ve kravat takmak da yasaklanıyor.

Yasa kadınların tek başlarına taksiye binmesini ve erkeklerle yan yana araçta oturmasını da yasaklıyor.

Bir başka yasak da çizimlere ilişkin. Buna göre bir kuş, hayvan veya aile üyesinin resmini çizmek de yasaklanıyor.

Aynı şekilde bir canlıyı tanımlayan heykellerinin alım satımı da yasaklandı.

Söz konusu kurallara aykırı hareket edenler, para cezasından, cezaevinde üç gün hapse kadar cezalar alabilecek.

Taliban lideri Haybetullah Ahundzade tarafından onaylanan yasa henüz yürürlüğe konmadı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Afganistan'da Taliban, kadınların yüzlerini göstermesini yasakladı - Son Dakika

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