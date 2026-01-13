Ağaçta dünyaya gelen 'mucize bebek' 25 yaşında hayatını kaybetti

Mozambik'te 2000 yılındaki büyük sel felaketinin simge isimlerinden biri haline gelen Rosita, uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Daniel Chapo, taziye mesajında Rosita'yı ülkedeki kız çocukları için bir sembol olarak nitelendirdi.

AĞACIN TEPESİNDE GÜNLERCE BEKLEDİLER

Mozambik tarihinin en yıkıcı sel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen olay, 2000 yılının şubat ayında güneydeki Limpopo Nehri'nin taşmasıyla yaşanmış, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir insani krize dönüşmüştü. Bu dönemde Rosita'nın annesi Carolina Cecilia Chirindza, iki küçük çocuğuyla birlikte suların hızla yükselmesi üzerine bir ağaca tırmanmış, aralarında 15 kişinin bulunduğu grupla birlikte dört gün boyunca ağacın tepesinde aç ve susuz kurtarılmayı beklemişti.

TELEVİZYONLAR CANLI YAYINLAMIŞTI

Carolina'nın çarşamba sabahı erken saatlerde başlayan doğum sancıları sonucu ağaç üzerinde doğum yaptığı, kısa süre sonra bölgede kurtarma operasyonu yürüten Güney Afrika askeri helikopterinin anne ve bebeği fark ettiği belirtildi. Anne ile yeni doğan bebeğin sular altındaki bölgeden yukarı çekilerek kurtarıldığı anlar televizyon kameralarınca kaydedilmiş, görüntüler felaketin simge karelerinden biri haline gelmişti. Olayın ardından anne ve kızı Rosita'nın 2000 yılının sonlarında ABD'ye davet edildiği, Kongre'de konuşma yaparak sel felaketine ilişkin farkındalığın artmasına katkı sunduğu ifade edildi.

UZUN SÜRELİ HASTALIĞIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Rosita'nın kız kardeşi Celia Salvador, pazartesi sabahı ölüm haberini doğrulayarak kardeşinin uzun süreli bir hastalığın ardından yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aile kaynaklarından edinilen bilgilere göre Rosita, yıllardır kan hastalığı anemi ile mücadele ediyordu. Durumunun ağırlaşması üzerine iki haftadan uzun süre hastanede tedavi gören Rosita, pazartesi sabahı hayatını kaybetti.

"TANRIM ÇOK KÖTÜ BİR HABER"

Devlet Başkanı Daniel Chapo, taziye mesajında "Tanrım, çok kötü bir haber. Kederli aileye ve tüm Mozambik halkına, özellikle de Mozambikli kız çocuklarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Rosita'nın doğduğu kırsal bölge olan Chibuto'da büyüdüğü ve lise eğitimini tamamladığı belirtildi.

Beş yıl önce kendisinin de bir kız çocuğu dünyaya getirdiği kaydedilen Rosita'nın ölümü, ülkedeki sağlık sistemine yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı. Siyasi analistlerin, temel ilaç ve ekipman eksikliği yaşandığı belirtilen sağlık sistemindeki yetersizliklerin giderilmesi için bu kaybın bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Chibuto Belediye Başkanı Henriques Machava ise cenaze töreni hazırlıkları için aileyle temas halinde olduklarını ve tören masraflarının belediye tarafından karşılanacağını duyurdu.