AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar - Son Dakika
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AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar

03.06.2022 09:10

AK Partili Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı konuk olduğu canlı yayında Türkiye'deki mültecilerle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'nin mülteciler için bir cazibe merkezi ve uğrak yeri olduğunu belirten Atçı, "Demografik yapıları bizimle aynı. Onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar" ifadesini kullandı.

Türkiye'de sığınmacı sorunu ve göç hareketleri tartışılmaya devam ederken AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis Atçı'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE MÜLTECİLERİN BİZZAT CAZİBE MERKEZİ"

Canlı yayınında sığınmacılar ve kaçaklar hakkında konuşan AK Partili Atçı, "Türkiye tabii ki bu mültecilerin hem bizzat cazibe merkezi hem de bir uğrak yeri. Yani buradan geçenler var, buraya gelmek isteyenler var" dedi. Atçı, "Demografik yapısı bizimle aynılar. Onları çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz" ifadelerini kullandı.

"SURİYELİLER OLMASAYDI İŞİMİZ ÇOK ZORDU DİYENLER VAR"

Nergis, "Gelip istihdam yaratanlar var, gelip Türkiye'de çalışanlar var. Orta ölçekli, küçük ölçekli işletmelerde, ciddi anlamda Suriyeli iş bulabiliyor, çalışabiliyor. Nitekim işverenlerden duyuyoruz; 'Eğer Suriyeliler olmasaydı işimiz çok zordu, biz çalıştıracak eleman bulamazdık diyorlar' Bunu geniş kapsamlı, çok yönlü düşünmek lazım" dedi.

"ONLARI YABANCIYMIŞ GİBİ KABUL EDEMEYİZ"

Bütün dünyada savaşların, açlığın, ciddi sıkıntıların olduğunu belirten Nergis, bu nedenle bir göç hareketi olduğunu kaydetti. Nergis, "Bu hareket dolayısıyla Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Suriye'de iç savaştan kaynaklı Esed'in zulmünden kaçanların bir kısmını kendimiz ülke olarak kabul ettik, Nitekim bir milyonu geri döndü, bir kısmı Avrupa'ya geçti. Bir kısmı Türkiye'de halen ikamet ediyor. Tarihe gittiğimizde Suriye ve Irak Osmanlı toprağıydı. Orda yaşayanların demografik yapısı bizimle aynılar. Orda da Türkler, Kürtler, Araplar yaşıyor. Bizim güney bölgemizde Türkler, Kürtler, Araplar, birlikte yaşıyor, akrabalık bağları var. İnsanı anlamda düşündüğümüzde bunlarla tarihsel akrabalığımız var. Halep'ten, İdlip'ten, Şam'dan gelip Çanakkale de savaşanlar var. Bunları da görmezden gelemeyiz. Çok yabancıymış gibi de kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz. Tabi uzun vadede bunların dönmesi üzerine program yapılarak, bunlar kabul edildi" şeklinde konuştu.

"GÜNEYDEKİ İLLERİMİZDE CİDDİ ANLAMDA SURİYELİ VAR AMA SIKINTI YAŞANMADI"

Terörün önlenmesi için, bölgede güvenli yaşam alanı oluşması için Türkiye'nin ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Nergis, "Türkiye, Suriye'den gelen mültecilerle alakalı insani anlamda çok ciddi bir fedakarlık yaptı, halkımızda ciddi bir fedakarlık yaptı. Güneydeki illerimizde de Gaziantep, Hatay, Kilis Kahramanmaraş'a baktığımız da ciddi anlamda Suriyeli mülteci barındırıyor. Orada ciddi bir sıkıntı, kaos ortamı doğmadı" dedi.

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Son Dakika Dünya AK Partili Hülya Nergis Atçı: Demografik yapıları bizimle yanı, onları yabancı kabul edemeyiz, bizim din kardeşimiz onlar - Son Dakika


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