Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

28.02.2026 19:49
ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan çatışmalar bölgede tansiyonu iyice yükseltirken; İran'a ait bir İHA, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu. Binada meydana gelen şiddetli patlama ise kameralara yansıdı.

ABD ve İsrail İran'da başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırı düzenledi. İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.

BAHREYN'DE BİNA VURDULAR

İran'a ait bir İHA, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu. Binada meydana gelen şiddetli patlama ise kameralara yansıdı.

İRAN DÜNYANIN EN YÜKSEK YAPISININ YAKINLARINI VURDU

Öte yandan İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinen Burj Khalifa binasının yakınlarını vurduğu da kaydedilmişti.

21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail’in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran’ın saldırıları da kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve İsrail'in saldırılarından endişe duyuyoruz, İran'ın saldırıları da kabul edilemez
20:44
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti
20:01
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük
19:25
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü
Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
19:03
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:52
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150’ye yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 150'ye yükseldi
