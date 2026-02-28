ABD ve İsrail İran'da başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırı düzenledi. İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi.
İran'a ait bir İHA, Bahreyn'de bir gökdeleni vurdu. Binada meydana gelen şiddetli patlama ise kameralara yansıdı.
Öte yandan İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve dünyanın en yüksek yapısı olarak bilinen Burj Khalifa binasının yakınlarını vurduğu da kaydedilmişti.Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
Son Dakika › Dünya › Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.