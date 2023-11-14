Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e tepkisinden rahatsız oldu: Sözleri absürt

İsrail'in Gazze'deki katliamına sessiz kalmayıp tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti. Scholz, İsrail'in masum sivilleri öldürmesi için, "Kendisini savunma hakkı" yorumunda bulundu. Scholz, Erdoğan'ın faşizm suçlamasının absürt olduğunu öne sürdü.

BATI DEVLETLERİ İSRAİL'İ DESTEKLEMEK İÇİN SIRAYA GİRDİ

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin-el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna katliam yaparak cevap verdi. Gazze Şeridi'nde 1 ayı aşkın süredir kadın, çocuk, hasta, yaşlı demeden sivilleri öldüren İsrail'e destek vermek için başta ABD olmak üzere Batı devletleri sıraya girdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ALMANYA BAŞBAKANINI RAHATSIZ ETTİ

O devletlerden birisi de Almanya oldu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, işgalcilere destek vermekle kalmayıp, İsrail'i her fırsatta sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Scholz, İsrail'in masum sivilleri katletmesi için, "Kendisini savunma hakkı" dedi. Scholz, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlamasının 'absürt' olduğunu iddia etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

İSRAİL, İNSAN HAKLARINA SAYGILIYMIŞ

İsrail'in demokrasi ile yönetildiğini öne süren Almanya Başbakanı, 1 aydır Gazze'yi bombalayan İsrail'in insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı ve buna göre hareket eden bir ülke olduğunu savundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenler, bunun üzerinde geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleri ile tartışmalı hale getirdikleri bir devlet inşa etmeye çalışıyor." demişti.

"NETANYAHU GİDİCİSİN"

Erdoğan bir diğer açıklamasında ise, "Netanyahu kalkmış iki bakan alıp basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş. Riyad Zirvesi ve Macron'un açıklamaları onu rahatsız etmiş. Geçen gün ben ne dedim; 'Ey Netanyahu bunlar senin iyi günlerin.' Seni daha farklı günler bekliyor. O bebekler, yavrular, 3-5 yaşında kefene sarılmış. Bunların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu iyi bil, gidicisin gidici, gidicisin. Alma mazlumun ahını çı kar aheste aheste" ifadelerini kullanmıştı.