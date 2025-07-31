Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul\'dan Filistin devletini tanıma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin devletini tanıma sürecinin hemen başlaması gerektiğini bildiren bir açıklamaya imza attı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail ve Filistin'de yapacağı ziyaret öncesinde başkent Berlin'de açıklamada bulundu.

"FİLİSTİN'İ TANIMA SÜRECİ HEMEN BAŞLAMALI"

Wadephul, Filistin devletini tanıma hamlesinin iki devletli çözüm müzakerelerinin sonucunda olacağını ve bu sürecin hemen başlaması gerektiğini belirtti.

New York'ta düzenlenen son Birleşmiş Milletler (BM) Konferansı'nın, İsrail'in giderek daha fazla azınlık konumuna düştüğünü gösterdiğini söyleyen Wadephul, İsrail hükümetinin bazı kesimlerinin açık ilhak tehditleri karşısında, önceden müzakere süreci olmaksızın Filistin Devleti'ni tanımaya hazır olan Avrupa ülkelerinin giderek arttığını vurguladı.

"TEK YOL İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"

İsrail'in Gazze'deki insani kriz nedeniyle diplomatik olarak izole olduğunu kaydeden Wadephul, Berlin hükümetinin tek taraflı adımlara karşılık vereceğini aktardı. Bakan Wadephul, "İki tarafın halkına barış, güvenlik ve onur içinde bir yaşam sunabilecek tek yol müzakere edilmiş iki devletli çözümdür" dedi.

FRANSA, İNGİLTERE VE PORTEKİZ'DEN FİLİSTİN KARARI

Fransa, Kanada, İngiltere ve Malta'nın ardından Portekiz de Filistin'i tanıma konusunda ilk adımı attı. Portekiz hükümeti, Filistin Devleti'nin tanınması konusunu resmi olacak görüşeceklerini duyurdu.

15 ÜLKEDEN ORTAK BİLDİRİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Andorra, Avustralya, Kanada, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Malta, Yeni Zelanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "New York Çağrısı" isimli ortak bir açıklama yaparak "İki devletli çözüm yönünde atılması gereken temel bir adım olarak, Filistin Devleti'ni halihazırda tanımış olan ya da tanımaya yönelik iradesini veya olumlu değerlendirmesini beyan etmiş bulunan ülkeler, bu yönde henüz adım atmamış olan tüm devletleri, söz konusu çağrıya katılmaya davet etmektedir" demişti.