Ambulans bulamayan çift, ölen iki çocuğunun cesedini 15 kilo metre omuzlarında taşıdı - Son Dakika
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Dünya

Ambulans bulamayan çift, ölen iki çocuğunun cesedini 15 kilo metre omuzlarında taşıdı

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Hindistan Maharaştra'da yaşayan bir çift, 10 yaşından küçük iki oğullarının cansız bedenlerini, ambulans bulunmaması sebebiyle 15 kilometre boyunca omuzlarında taşıdı. Çocuklar, zamanında uygun tedavi alamadıkları için hayatını kaybetti. Olay, Kongre Partisi lideri Vijay Wadettiwar tarafından gündeme getirildi. Wadettiwar, Maharaştra Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis ve milletvekili Dharmarao Baba Atram'ın bölgedeki ölüm oranlarına dikkat çekmek için sahaya inmeleri gerektiğini belirtti.

06.09.2024 14:32  Güncelleme: 14:57
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Maharaştra'da genç bir çift, 10 yaşından küçük iki oğullarının cansız bedenlerini, çevrede ambulans bulunmaması nedeniyle 15 kilometre boyunca omuzlarında taşımak zorunda kaldı. Çiftin çamurlu bir orman yolundan oğullarının cenazeleriyle geçişini gösteren bir video, sosyal medyada viral oldu.

Haberlere göre, iki çocuk zamanında uygun tedavi alamadıkları için ateşe yenik düşmüştü. Çift, çocuklarının cesetlerini Gadçiroli bölgesindeki bir hastaneden 15 km uzaklıktaki köylerine kadar taşıdı.

Olay, Kongre Partisi lideri Vijay Wadettiwar tarafından gündeme getirildi. X adlı mikroblog sitesinde çiftin videosunu paylaşan Maharaştra Meclisi Muhalefet Lideri şunları söyledi: "Çift, Gadçiroli bölgesinin Aheri ilçesinden. Her iki kardeşin 'cansız bedenlerini' omuzlarında taşıyarak çamurlu yoldan geçiş arıyorlar. İki kardeş ateşten muzdaripti ancak zamanında tedavi göremediler. Birkaç saat içinde durumları kötüleşti ve bir saat içinde iki çocuk hayatını kaybetti."

"İki küçük çocuğun cesetlerini köyleri Pattigaon'a taşımak için bile ambulans yoktu ve ebeveynler yağmurdan ıslanmış çamurlu yoldan 15 km yürümek zorunda kaldı. Gadçiroli'nin sağlık sisteminin acı gerçeği bugün yine gün yüzüne çıktı," diye ekledi.

Wadettiwar, Maharaştra Başbakan Yardımcısı Devendra Fadnavis'in Gadçiroli'nin Koruyucu Bakanı olduğunu, NCP'den Dharmarao Baba Atram'ın ise Aheri koltuğundan milletvekili ve Başbakan Eknath Shinde'nin hükümetinde FDA Bakanı olduğuna dikkat çekti.

"Her ikisi de Maharaştra genelinde etkinlikler düzenleyerek eyaletin nasıl gelişebileceğine dair iddialarda bulunuyor. Gadçiroli'de insanların nasıl yaşadığını ve oradaki ölüm oranlarını görmek için sahaya inmeliler," diye ekledi Wadettiwar.

Ambulans bulamayan çift, ölen iki çocuğunun cesedini 15 kilo metre omuzlarında taşıdı

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Son Dakika Dünya Ambulans bulamayan çift, ölen iki çocuğunun cesedini 15 kilo metre omuzlarında taşıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Timbakunda Kwami: Gariban her yerde gariban 31 5 Yanıtla
  • Ali Öztürk: İçim parçalandı. Allah sabır versin ... Anne, baba olan daha iyi anlar, çok zor bir durum... çook... 31 0 Yanıtla
  • Murat Kanat: Bu nasıl bir dünya düzeni. Çocuk ölümü. Geçenlerde bir haber izledim Hindistanlı bir iş insanı çocuğunun düğünü için milyar dolar para harcadı. Ey allahım sana isyandan sana sığınırım. Kabullenemiyorum. Offf offff. Filistin de daha dondurmanın tadını bilmeyen bebeler ölür. Elinde dondurmayla 80 yaşındaki p… çıkıp insanlık için açıklama yapar. Ula bana göre değil bu dünya 25 0 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı: ineğe tapmaya devam 3 6 Yanıtla
  • Bente Miran: 21.YY AKP Turkiyesinde ayni olayi biz Van'da yasamadikmi ? Adam 3 yasindaki çocugu Muhamned'in cenazesini karda kısta 50 Km sirtinda cuvalla taşimadimi. Kendi ulkende olani çuvala bas sakla elin haberini manset yap. 5 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ambulans bulamayan çift, ölen iki çocuğunun cesedini 15 kilo metre omuzlarında taşıdı - Son Dakika
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