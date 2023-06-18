Amerika'da 19 Haziran kutlamalarında yapılan silahlı saldırılarda 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Amerika Birleşik devletlerinde 19 Haziran Kölelikten Kurtulma Bayramı kutlamalarında iki farklı saldırı meydana geldi. Illinois banliyösünde düzenlenen birkutlaması sırasında en az 20 kişiye ateş açıldı ve bu olayda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Illinois eyaletinde bir kutlama alanında saat 12.30 civarında gerçekleşti.

300'den fazla kişinin katıldığı kutlamada silahlı saldırı düzenlendi.İki kişi kritik durumda olduğu bildirildi ve diğerleri hafif yaralar aldı. Olayın ardından bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerini çembere alan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.

Bu olay, Babalar Günü ve Juneteenth'i kapsayan tatil hafta sonunda gece boyunca gerçekleşen bir dizi şiddet olayından sadece biriydi.

Aynı şekilde, Missouri, St. Louis'de, Pazar sabahı erken saatlerde, 18 yaşın altında en az 10 kişiye silahlı saldırı düzenlendi ve bu olayda bir genç hayatını kaybetti. Saldırının bir binanın içinde gerçekleştiği bildirildi.

Gençlerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve hastaneye kaldırılan 10 yaralanın durumu hakkında bilgi verilmedi.