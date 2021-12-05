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Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! - Son Dakika

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!

05.12.2021 17:40
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!

Makyöz olarak asgari ücretle çalışan Claudia Sentinella adlı kadın, 12 saat çalışma ve asgari ücret şartları sebebiyle patronuyla tartıştı. Bu olaydan sonra patronundan intikam almak isteyen Sentinella, modellik yapmaya başladı ve fotoğraflarını satışa çıkardı. Genç kadın şu anda milyonlarca dolar kazandığını açıkladı.

Hırvatistan'da ikamet eden 25 yaşındaki Claudia Sentinella isimli kadın, üniversitede makyaj ve tasarım eğitimi aldıktan sonra bu alanda çalışmaya başladı. Ancak asgari ücret alan ve 12 saat boyunca çalışan Sentinella, bu konu nedeniyle patronuyla tartıştı. Olayın ardından işsiz kalan Sentinella, bir süre ne yapacağını düşündükten sonra fotoğraflarını satmaya karar verdi.

"ŞU AN MADDİ OLARAK ÇOK RAHATIM"

Yaptığının ilginç olduğunu kabul eden Sentinella, "Zaten modelliğe yatkındım. Paraya ihtiyacım olmasının da etkisiyle bu işe girdim ve şu anda finansal açıdan oldukça iyi durumdayım. O dönem ailemden yardım isteyemezdim, çünkü onların da durumu iyi değildi" ifadelerini kullandı.

NE KADAR KAZANDIĞINI AÇIKLAMADI

Ne kadar kazandığını net olarak açıklamak istemediğini belirten Sentinella, "Şu anda kazandığım paranın tamamını söylemek istemiyorum ancak bu işi yapanlar arasında ilk 10'dayım. Kazancımın ne kadar iyi olduğunu buradan anlayabilirsiniz" diye konuştu.

"İNTİKAM GÜDÜSÜYLE HAREKET ETTİM"

Açıklamalarına devam eden Sentinella, "Açıkçası bu işe başlangıcım tamamen patronumdan intikam alma isteğim sayesinde oldu. Daha önce başıma gelen taciz ve zorbalık olaylarını unutup, yeni bir hayata yelken açmak istiyordum" şeklinde konuştu.

Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! Şimdi milyonlar kazanıyor
Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti!

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Son Dakika Dünya Asgari ücret alıyordu, patronuna sinirlenip istifa etti! - Son Dakika Dünya


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