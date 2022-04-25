Askeri harcamalar 2021'de rekor düzeye çıkarak 2,1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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BBC

Askeri harcamalar 2021'de rekor düzeye çıkarak 2,1 trilyon dolara ulaştı

25.04.2022 14:32
Askeri harcamalar 2021'de rekor düzeye çıkarak 2,1 trilyon dolara ulaştı

Küresel askeri harcamalar 2021 yılında rekor kırarak 2,1 trilyon dolara ulaştı.

Küresel askeri harcamalar 2021 yılında rekor kırarak 2,1 trilyon dolara ulaştı. İlk defa 2 trilyon doları geçen askeri harcamalar 7 yıldır artıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre en fazla askeri harcama yapan ülkeler sırasıyla ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Rusya.

Bu 5 ülkenin harcaması, toplam harcamanın yüzde 62'sine denk geliyor.

Türkiye'nin harcamaları ise geçen yıl 2020'de olduğu gibi düşüş kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'nin askeri harcamaları 15,5 milyar dolar oldu.

Bu 2020'ye göre yüzde 4,4'lük bir düşüş anlamına geliyor.

Son 2 yıldır düşüş kaydedilse de SIPRI'ye göre Türkiye'nin askeri harcaması 2012-2021 arasındaki dönemde yüzde 63 yükseldi.

Bu yükseliş, Türkiye'nin silah endüstrisinde dışa bağımlılığını azaltma çabalarının bir yansıması olarak gösterildi.

Türkiye, askeri harcama sıralamasında 18. sırada yer alıyor.

Pandemiye rağmen yükseliş

SIPRI'nin kıdemli araştırmacısı Dr. Diego Lopes da Silva, pandemiyle yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen askeri harcamaların arttığına dikkat çekti.

Silva, enflasyon yüzünden reel büyüme oranı düşük kalsa da nominal veriler açısından askeri harcamaların yüzde 6,1 büyüdüğünü belirtti.

Küresel askeri harcamanın dünya GSYH'sındaki payı 2020'deki yüzde 2,3'ten 2021'de yüzde 2,2'ye düştü.

Rusya, petrol ve gaz geliriyle harcamalarını artırdı

ABD'nin askeri alanda AR-GE çalışmalarına ayırdığı bütçe 2021 ve 2021 arasında yüzde 24 yükseldi.

Bu veri SIPRI araştırmacılarına göre ABD'nin odağının yeni nesil teknolojiler olduğunu gösteriyor.

Rusya'nın askeri harcamaları, Ukrayna sınırına yığınak yaptığı 2021 yılında yüzde 2,9 artarak 65,9 milyar dolara çıktı.

Son üç yıldır Rusya'nın askeri harcamaları yükseliyor.

Rusya'nın askeri harcamaları GSYH'sının yüzde 4,1'ine ulaştı.

SIPRI'nin Askeri Harcama ve Silah Üretim Programı'nın direktöü Lucie Béraud-Sudreau'ya göre Rusya'nın harcamalarını artırabilmesini yüksek petrol ve gaz gelirleri sağladı.

Çin, 27 yıldır harcamalarını artırıyor

Çin'in askeri harcamalarındaki artış ise 27 yıldır devam ediyor.

Çin'in askeri bütçesinin büyüklüğü 293 milyar dolar.

SIPRI araştırmacılarına göre Çin'in bu yatırımları, Avustralya ve Japonya gibi Güney ve Doğu Çin denizlerindeki ülkelerin de harcamalarını artırmasına yol açıyor.

Araştırmanın öne çıkan bir başka bulgusu ise İran'ın 4 yıl sonra ilk kez savunma bütçesini artırarak 24,6 milyar dolara çıkarması oldu.

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Son Dakika Dünya Askeri harcamalar 2021'de rekor düzeye çıkarak 2,1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Askeri harcamalar 2021'de rekor düzeye çıkarak 2,1 trilyon dolara ulaştı - Son Dakika
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