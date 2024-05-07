Avrupa Üniversitelerinde Filistin Protestoları Sürüyor

Dünya

AK Parti\'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu

Tetiğe peş peşe bastı ama o anda hesaba katmadığı bir şey oldu

(ANKARA) - Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite kampüslerinde başlayan, Filistinlilere destek olmak amacıyla başlatılan savaş karşıtı protestolar Avrupa kampüslerini de etkisi altına aldı. Hollanda, Fransa, Danimarka, İtalya, İspanya ve Belçika'nın yanı sıra İngiltere'ye de sıçrayan öğrenci eylemleri Cambridge ve Oxford üniversitelerinde de sürüyor. Bazı ülkelerde polis öğrencilere ve onlara destek veren aktivistlere müdahale etti, bazı üniversitelerde de İsrail yanlıları protestolara tepki gösterdi. Amsterdam Üniversitesi kampüsünde 125 kişi gözaltına alındı. ABD'de de Columbia Üniversitesi mezuniyet töreni eylemler nedeniyle ertelendi.

ABD genelinde üniversite kampüslerini saran Gazze eylemleri ve İsrail'e yönelik protestolar Avrupa'ya da yayıldı. Dün Belçika ve Hollanda'daki öğrenciler Ghent ve Amsterdam üniversitelerinin kampüslerinde Gazze'de İsrail saldırıları altında kalan Filistinlilerle dayanışma için protesto gösterileri düzenlemeye başladı. Protestolar İtalya, İspanya, Fransa, Danimarka, Finlandiya ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkenin üniversitelerinde öğrencilerden destek buldu.

CAMBRIDGE VE OXFORD DA KATILDI

İlgiltere'nin dünyaca ünlü Cambridge ve Oxford üniversitelerinde de çadır kampları kurarak, belirli alanları protesto noktasına çevirerek başlayan eylemler, öğrencilerin ifadesiyle "özgürleştirilmiş alanlarda" devam ediyor. İki üniversitenin protestocu öğrencileri yayınladıkları ortak bildiride "Üniversitemizin İsrail'in Filistin halkına karşı savaş suçlarına ortak olmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

AMSTERDAM ÜNİVERSİTESİNDE 125 GÖZALTI

Amsterdam Üniversitesi kampüsünde protesto kampı kuran yüzlerce öğrencinin talepleri arasında üniversitelerinin İsrail ile bağlantılı şirketlerle ilişkisini kesmesi de vardı. Öğrencilerin kampına gelen İsrail yanlısı grupla yaşanan kavga sonucunda polisin eyleme müdahale etti ve 125 öğrenci gözaltına alındı. Hollanda polisi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "düzeni yeniden sağlamak adına" eylemlere müdahalenin gerekli olduğu açıklamasını yaptı.

COLUMBIA ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ ERTELENDİ

ABD genelinde üniversite kampüslerini sarsan Gazze eylemleri kapsamında son üç haftada 2 binin üzerinde öğrenci gözaltına alındı. Protestoların kıvılcımının çakıldığı New York Columbia Üniversitesi'nde dün yapılması planlanan mezuniyet töreni önce iptal edildi ardından üniversite yönetimi mezuniyet töreninin 15 Mayıs'a ertelendiği açıkladı.

ABD'deki kampüs protestolarında Columbia Üniversitesi, Portland State Üniversitesi ve Los Angeles California Üniversitesi'nde yaşanan olaylar üzerine ifade özgürlüğünün sınırları ve antisemitizm suçlamaları küresel düzeyde tartışmalara yol açmıştı.