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Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı

İstanbul'da Chomancero suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve sınır dışı edilmesinin ardından 4 Aralık Darwin Havalimanı'nda gözaltına alınan Afganistanlı Masood Zikria ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri olan Zikria'nın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve yakalanmadan önce Beşiktaş'ta müteahhitliğe başladığı öğrenildi.

15.12.2023 - 10:12,  Güncelleme: 10:55
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Geçen ay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Chomancero adlı uyuşturucu ve suç örgütüne yönelik soruşturmaya dahil edilen ve 5 Kasım'da ifadesi alınarak sınır dışı edilen Afganistanlı Masood Zikria, geçen hafta Darwin Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden biri ve 'Alameddine' adlı suç örgütünün iki numarası olduğu ortaya çıkan Zikria'nın 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı ve yakalanmadan önce İstanbul Beşiktaş'ta müteaahhitliğe başladığı öğrenildi.

"ALAMEDDİNE" İSİMLİ SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İKİ NUMARASI

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Avustralya'nın en çok aranan isimlerinden olan 'Alameddine' adlı suç örgütünün iki numarası olarak bilinen Afganistanlı Masood Zikria'nın İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde müteahhitlik yaptığını yazdı.

UÇAKTAN İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Masood Zikria 4 Aralık'ta Dadwin Havalimanı'nda uçaktan iner inmez gözaltına alınmış ve ülkesinde hakkında "cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlarından yakalama emri olduğu öğrenilmişti.

"İSTANBUL'DA 420 BİN DOLARA EV SATIN ALARAK VATANDAŞLIĞA BAŞVURDU"

Saymaz, Zikria'nın Türkiye'ye Aralık 2021'de Malezya'dan bir balıkçı teknesiyle geldiği iddiaları olduğunu kaydetti. Zikria'nın 19 Ekim 2022'de Esenyurt'ta geçici ikamet için başvurduğunu ve 1 Kasım 2023'e kadar ikamet izni verildiğini belirten Saymaz,şu bilgileri aktardı; "İstanbul'da 420.000 dolara ev satın alarak, Türk vatandaşlığına başvurdu.Orion Gayrimenkul ile M and M Enterprise adlı iki şirket kurdu. Beşiktaş'ta inşaat işine girdi. Bir yandan, sözde Dubai ile ticaret yapıyordu."

Avustralya\'da aranan suçlu Masood Zikria\'nın Türkiye\'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
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Afganistan, Avustralya, İstanbul, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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