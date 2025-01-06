Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ Lideri Kickl'e Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ Lideri Kickl'e Verildi

Avusturya\'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ Lideri Kickl\'e Verildi

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e verdi. Koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir siyasi dönem başlıyor.

06.01.2025 16:43  Güncelleme: 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVUSTURYA'da hükümet kurma yetkisi, FPÖ Genel Başkanı Kickl'e verildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl'e hükümet kurma yetkisi verdiğini kamuoyuna duyurdu. Ülkede 25 Ekim 2024'ten bu yana yürütülen 3'lü koalisyon görüşmelerinin hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen, bugün aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Kickl'le görüştü.

Van der Bellen, 29 Eylül 2024'te yapılan genel seçimin kazananı FPÖ ve partinin Genel Başkanı Herbert Kickl ile meclise giren partilerin koalisyon kurmaya karşı olduğunu, bu nedenle hükümet kurma görevini eski merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer'e verdiğini fakat Nehammer'in Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ile 2 ayı aşkın süre devam ettirdiği görüşmelerden sonuç alamadığını ve görevi kendisine iade ettiğini aktardı.

Nehammer'in, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine görevlerinden istifa etme kararı aldığını kaydeden Van der Bellen, yerine gelen Christian Stocker'in FPÖ'ye hükümet kurma yetkisi verilmesi durumunda görüşmelere hazır olduklarını söylediğini, bu açıklamanın ülke siyasetinde yeni bir duruma yol açtığını bildirdi. Van der Bellen, FPÖ Genel Başkanı Kickl'e ÖVP ile koalisyon görüşmelerinde bulunması için hükümet kurma yetkisini verdiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Alexander Van der Bellen, Alexander Van der Bellen, Avusturya, Hükümet, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ Lideri Kickl'e Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye’nin en ünlü emeklisi ama Türk değil O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Türkiye'nin en ünlü emeklisi ama Türk değil
15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
15:27 TBMM’ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
01:59 Kayseri’de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada Kayseri'de tekerlekli sandalye hırsızlığı kamerada
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 17:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Avusturya'da Hükümet Kurma Yetkisi FPÖ Lideri Kickl'e Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.