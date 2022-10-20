Açılış törenine damga vurdu! Erdoğan'ın "Makas altın değil mi?" sorusuna Aliyev'den gülümseten yanıt - Son Dakika
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Açılış törenine damga vurdu! Erdoğan'ın "Makas altın değil mi?" sorusuna Aliyev'den gülümseten yanıt

20.10.2022 14:02

Azerbaycan'da Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı "Zengilan Uluslararası Havalimanı" açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında yaşanan diyalog dikkatlerden kaçmadı. Açılış kurdelesi kesme töreninde Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı makas için "Altın değil mi" demesi üzerine, Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" demesi izleyenleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gitti. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi.

ERDOĞAN, ALİYEV TARAFINDAN KARŞILANDI

Erdoğan, yeni havalimanına inen ilk lider oldu. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Havalimanının resmi açılışı, Erdoğan ve İlham Aliyev'in katıldığı törenle yapıldı.

YAŞANAN DİYALOG HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında yaşanan diyalog dikkatlerden kaçmadı.

"ALTINA BENZİYOR AMA SİZ KESECECEĞİNİZ İÇİN ALTINDAN DA KIYMETLİ"

Açılış kurdelesi kesme töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı makas için "Altın değil mi" demesi üzerine, Aliyev'in "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" demesi izleyenleri gülümsetti.

İKİ LİDER ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Cumhurbaşkanı, Akıllı Tarım Köyü Projesinin İlk Etabının Açılışı ile Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma törenine de katılacak. İlham Aliyev'le görüşmesinin ardından iki lider ortak basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

ZENGİLAN HAVALİMANI

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı. Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 14 Ekim'de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.

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Son Dakika Dünya Açılış törenine damga vurdu! Erdoğan'ın 'Makas altın değil mi?' sorusuna Aliyev'den gülümseten yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Açılış törenine damga vurdu! Erdoğan'ın "Makas altın değil mi?" sorusuna Aliyev'den gülümseten yanıt - Son Dakika
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