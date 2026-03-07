BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz

Haberin Videosunu İzleyin
BAE Devlet Başkanı\'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz
07.03.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
BAE Devlet Başkanı\'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz
Haber Videosu

Bölgede kendilerini de hedef alan saldırıların başlamasından bu yana ilk kez sessizliğini bozan Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, İran'a "Kolay av değiliz" mesajı gönderdi. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirtti ve BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi. Şeyh Al Nahyan, "BAE kalın derili ve sert etlidir." diyerek saldırılara dirençli olduklarını vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bölgede kendilerini de hedef alan çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez kamuoyuna açıklamada bulundu. Al Nahyan, ülkenin şu anda "savaş zamanında" olduğunu belirterek BAE'nin güvenliğini sağlamak için tüm sorumluluklarını yerine getireceğini söyledi.

Abu Dabi'de saldırılarda yaralanan kişilerle bir araya gelen Al Nahyan'ın açıklamaları, devlet televizyonu Abu Dabi TV tarafından yayımlandı. BAE lideri, ülkesinin hem vatandaşlarını hem de ülkede yaşayan yabancıları korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

"HALKIMIZA KARŞI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

BAE'nin zor bir dönemden geçtiğini belirten Al Nahyan, devletin önceliğinin ülke güvenliği olduğunu ifade ederek şu mesajı verdi: "Ülkemize, halkımıza ve burada yaşayan herkese karşı görevimizi yerine getireceğiz."

"KOLAY BİR AV DEĞİLİZ"

Açıklamasında dikkat çeken bir benzetme de kullanan Al Nahyan, BAE'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "BAE kalın derili ve sert etlidir. Kolay bir av değiliz."

KÖRFEZ ÜLKELERİNE MİSİLLEME SALDIRILARI

İran, ABD- İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, bölgedeki ülkelerde yer alan ABD hedeflerine misilleme başlatmıştı. Misilleme dalgasında, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de ABD üsleri, petrol rafinerileri gibi stratejik hedefler vurulmuştu.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 365482 365482:
    Trilyon dolara ne oldu seni koruyamadılar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Küresel barışın anahtarı Türkiye, lideri Erdoğan
Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar Küresel çatışmalar bahis piyasasına dönüştü, ölümler üzerinden binlerce dolar kazanıyorlar

22:04
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbi bitmeden olay hamle
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbi bitmeden olay hamle
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
21:18
İran, Dubai Marina Kulesi’ni vurdu
İran, Dubai Marina Kulesi'ni vurdu
20:38
Trump, ABD’li askerlerin cenaze törenine gidiyor
Trump, ABD'li askerlerin cenaze törenine gidiyor
19:37
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...
19:34
ABD’de ’’İran’a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine’’ yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
ABD'de ''İran'a saldırıların rejimi devirmeye yetmeyeceğine'' yönelik istihbarat raporu hazırlandığı öne sürüldü
18:54
Irak’ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Irak'ın Erbil şehrinde ABD üssüne saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:27:01. #7.13#
SON DAKİKA: BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Savaş zamanındayız, kolay bir av değiliz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.