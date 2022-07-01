Bağırsak kanseri: Dışkınızı nasıl kontrol edersiniz? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Bağırsak kanseri: Dışkınızı nasıl kontrol edersiniz?

01.07.2022 03:10
Bağırsak kanseri: Dışkınızı nasıl kontrol edersiniz?

Kanser tedavilerinde erken teşhis çok önemli. Bu bağırsak kanseri için de geçerli. Bunun içinse dışkıda olabilecek herhangi bir kanama, kanseri teşhis etmede önem arz ediyor.

Kanser farkındalığı konusunda kampanyaları ile tanınan, eski İngiliz öğretmen ve BBC'de " You, Me And The Big C" isimli podcasti hazırlayan Deborah James 40 yaşında hayatını kaybetti.

2016 yılında bağırsak kanseri teşhisi konan James'e, sonrasında bağış kampanyaları başlattı, yarattığı farkındalığın ödülü olarak şövalye ünvanı aldı.

İki çocuk annesi olan James, bağırsak kanseri çalışmaları ve araştırmalarında kullanılmak üzere yüzbinlerce sterlin toplamayı başardı.

Deborah James, kampanyaları sırasında bağırsak kanserinin erken teşhisinde dışkı kontrolünün önemine dikkatleri çekti.

Yaygın bir kanser türü olan bağırsak kanseri ile ilgili merak edilenleri cevapladık.

Bağırsak kanserini nasıl tespit edebilirim?

Bakmak gereken üç temel husus var:

Ancak şöyle başka belirtiler de olabilir:

Bu belirtilere sahip olmak mutlaka bağırsak kanseri olduğu anlamına gelmez, ancak bunları üç hafta ya da daha uzun bir süre boyunca fark ederseniz ve iyi hissetmiyorsanız bir hekime görünmeniz tavsiye ediliyor.

Bağırsak kanseri bazen dışkının bağırsaktan geçmesini olanaksız kılabilir. Bu da şiddetli karın ağrısı ve kabızlığa neden olabilir. Bu durumda hızlıca sağlık kuruluşlarına başvurulmalı.

Dışkımı nasıl kontrol ederim?

Tuvalette çıktığınızda dışkınıza iyi bakmakta fayda var. Ayrıca bundan konuşmaktan da asla çekinmeyin.

Dışkınızdaki kanın yanı sıra rektal kanamaya (anüs çevresindeki) da dikkat etmelisiniz.

Parlak kırmızı kanama hemoroitten gelebilir ancak bağırsak kanserinden de kaynaklanabilir.

Dışkınızdaki koyu kırmızı veya siyah kan, bağırsaklarınızdan veya midenizden gelebilir; endişe verici olabilir.

Ayrıca, tuvalete çıkmaktaki sıklığınızda normale göre bir değişiklik de fark etmeniz mümkün.

Veya bağırsaklarınızı gerektiği gibi boşaltmadığınızı ve yeterince sık gitmediğinizi hissedebilirsiniz.

İngiltere'deki Bağırsak Kanseri Vakfı, doktora gitmeden önce semptom günlüğü tutulmasını tavsiye ediyor.

Doktorlar, çeşitli bağırsak sorunlarına sahip çok sayıda farklı kişiyi ve semptomlarını bilirler. Dolayısıyla siz de konuyla ilgili rutinlerinizdeki değişiklikleri ve kanamalar hakkında bilgi vermekten çekinmeyin.

Bağırsak kanserine ne neden olur?

Kimse bağırsak kanserine tam olarak neyin sebep olduğundan emin değil. Ancak kanserin gelişimini daha olası hale getirebilecek bazı şeyler var:

Kalıtsal mıdır?

Pek çok vakada bağırsak kanseri kalıtsal değil. Ancak 50 yaşından önce teşhis konmuş herhangi bir yakın akrabanız varsa doktorunuza söylemelisiniz.

Lynch sendromu gibi bazı genetik durumlar, insanların bağırsak kanseri geliştirme riskinin çok daha yüksek olduğu anlamına gelebilir. Ancak doktorlar bu durumu bilirse bunlar da önlenebilir.

Riski nasıl azaltabiliriz?

Bilim insanları, bağırsak kanserlerinin yarısından fazlasının daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip insanlar tarafından önlenebileceğini söylüyor.

Bu da daha fazla egzersiz yapmak, daha fazla lif ve daha az yağ tüketmek ve günde yaklaşık altı ila sekiz bardak su içmek anlamına geliyor.

Ama aynı zamanda, herhangi bir semptomla aile hekiminize gitmeniz ve önerilmesi durumunda kanser taramasını da kabul etmek önemlidir.

Nasıl test olurum?

Türkiye'de kalın bağırsak kanser taramaları; 50-70 yaş arasında kadın ve erkek nüfusa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) iki yılda bir ücretsiz olarak yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı, 50-70 yaş arasında kişilere, her 10 yılda bir de kolonoskopi ile tarama öneriyor.

Ailede kalın bağırsak polipleri, kalın bağırsak kanseri, ülseratif kolit, Crohn Hastalığı ya da kalıtsal polipozis veya polipozis dışı sendrom öyküsü olan bireylerde ise 40 yaşından itibaren tarama yapılabiliyor.

Daha genç bir yaş grubundaysanız ve semptomlarınız varsa da aile hekiminize başvurmalısınız. Tek başınıza yapabileceğiniz test kitleri satın almamalısınız. Çünkü buradan çıkan sonuçlar kafa karıştırıcı olabilir.

Ne tür tedaviler var?

Bağırsak kanseri, özellikle erken teşhis edilirse tedavi edilebilir.

Tedaviler kişilere göre uyarlanabiliyor. Genetik testler, bireylerde uygulanacak tedavide değişiklik sağlayabilir.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın aktardığına göre bağırsak kanserinde cerrahi, ilaç tedavisi (kemoterapi) ve ışın tedavisi (radyoterapi) gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmakta.

Kanserin farklı evreleri nelerdir?

YORUMLAR
500
8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
Kaynak: BBC

Deborah, You, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bağırsak kanseri: Dışkınızı nasıl kontrol edersiniz? - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
00:53 Survivor All 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu
00:47 Bedelli askerlik düzenlemesi Meclis'ten geçti! 550 bin yararlanabilecek
00:30 Yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak
00:29 MetroPOLL son anketi açıkladı: 4 aday karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstünlük sağlayamadı
23:50 Başkentte sel nedeniyle hayatını kaybeden genç kızla ilgili yeni detay ortaya çıktı: 19 gün önce akrabası da selde yaşamını yitirmiş
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 03:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bağırsak kanseri: Dışkınızı nasıl kontrol edersiniz? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement