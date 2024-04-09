Bakan Bolat: Türkiye, Gazze\'ye en çok yardım ulaştıran ülkelerden biri

Türkiye'nin İsrail'e yönelik kıtlama kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 54 ürün grubunda İsrail ile ihracatını kısıtlama kararı alması hakkında konuşan Bakan Bolat, dünyada bunu uygulayan ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı.
İsrail'in ateşkes ilan etmezse gıda ürünlerini de içeren bir boykot söz konusu olur mu? sorusuna yanıt veren Bolat, "Bu kısıtlama yapılırken temel ihtiyaçlar kapsam dışı bırakıldı. Gıda, ilaç gibi… Ama gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır." dedi.
Bakan Bolat şunları söyledi: "Dünyada BM nezdinde maalesef İsrail'e karşı toplu ya da bireysel bir ambargo kararı alınmadı. Başkalarını beklemeden tam 42 bin ton yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmayı başardık. Bütün dünyada Gazze'ye en çok yardım ulaştıran iki ülkeden biri Türkiye oldu.
Dünyada Türkiye, İsrail'e ilk ambargoyu uygulayan ülke oldu. İsrail'in Türkiye'nin yardım çalışmalarına karşılık vermemesi bizim açımızdan sabır taşını çatlattı. En son Ürdün üzerinden havadan yardım girişimimize engel olundu.
Uluslararası kamuoyuna bir işaret fişeği olması amacıyla bizden İsrail'e giden ihracatı özellikle önemli kalemlere geçici olarak sınırlandırma getirdik. Bunu yaparken herhangi bir kaybı önemsemedik. Bizim için önemli olan Gazzelilere zulmün sona erdirilmesi. Tespit ettiğimiz ürünler İsrail açısından önemli ürünler.
Bugün Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile görüştüm. Kendisi bugüne kadar gösterilen destek nedeniyle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza şükran duyduklarını söyledi. Bu kararla Türkiye'den Filistin tarafına ticaretin de etkilenebilecek olmasına karşın, bu kararın asıl hedefinin İsrail'in saldırganlığını durdurma, acil ateşkes ve Gazze'ye insani yardım konvoylarının geçişini sağlamanın hedeflendiğinin farkında olduklarını dile getirdiler ve bundan dolayı teşekkürlerini belirttiler.
Etrafta dolaşan yalan yanlış haberlerin kaynağının İsrail istihbaratı olduğunu tespit ettik. Türkiye'nin Gazze'ye sahip çıkmasını itibarsızlaştırmak istiyorlar. Bugüne kadar Gazze ile ilgili çalışmalar hep devam etti. Bu ürünler seçilirken temel gıda maddeleri kapsam dışı bırakıldı. Gelişmelere göre bu ürünlerle ilgili de karar verilebilir.
Bu ticaretler ağırlıklı olarak özel şirketler ve yabancı yatırımcı şirketler tarafından yapılan işlemlerdi. Ticaret Bakanlığı ticaret yapan bir kurum değildir. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bugün üzülerek gördüm bir jet yakıt konusu gördüm. Sanki İsrail askerlerine yakıt satılıyormuş gibi büyük bir iftira gördük. Böyle bir iftira atmak iftiraların en büyüğüdür. Vatandaşlarımız siyaset istismarcılığı yapılarak atılan bu iftiralara itibar etmesinler.
Ümidimiz İsrail'in aklını başına alması ve insani yardım çalışmalarının bir an önce başlamasıdır. Bugüne kadar Filistin için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.
Filistin tarafının kendilerinin doğruladığı ve Filistin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu anlatmalarına karşı birileri siyasi fırsatçılık yaparak suyu bulandırmaya çalıştı. Her platformda biz Filistinlilerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bazı Batılı ülkeler havadan yardım yapmaya çalışıyor. Bir uçak 30 tonluk yardım atabiliyor. Biz 42 bin ton yardım yaptık. Bir yanda 42 bin ton bir yanda 30 ton. Kanallar açık olsa daha fazlasını da yapacağız."
Son Dakika › Dünya › Bakan Bolat: Türkiye, Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülkelerden biri - Son Dakika
İHH İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da devam eden şiddetli çatışmaların etkisiyle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, başkent Hartum'un yanı sıra Darfur ve Port Sudan'da gıda paketi, zekat ve kurban eti dağıttıklarını ve iftar programları düzenlediklerini belirtti. Sudan'da yaşam mücadelesi veren ailelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Bahçi, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle milyonlarca insanın insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi yerinden edildi.
Dokuz ülkenin yardım filosu, Gazze'ye 10 ton insani yardımı havadan bıraktı. Operasyon, İsrail'in onayı ile gerçekleşti ve Ramazan ayının sonuna denk getirildi. Yardım kolileri içinde un, şeker, pirinç, fasulye, bakliyat, yağ ve içme suyu bulunuyor. Ancak havadan yapılan yardımların sahadaki ihtiyacı karşılamadığı ve dağıtımın düştükleri yerde organize edilemediği belirtiliyor.
İtalya'da Bargi kentindeki Suviana Gölü üzerindeki hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp durumda. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlemeyi planladığı askeri harekata ilişkin, 'Refah operasyonu için elimizde bir tarih yok' dedi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ise İngiltere'nin Refah'ta çatışma çıkması durumunda insani yardım seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye insani yardım tedarikini arttırma taahhüdünde bulunduğunu ifade eden Blinken, ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ve ateşkes anlaşması için Katar ve Mısır ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.
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