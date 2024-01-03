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Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 6 Ocak Cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik soruya da "Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda" yanıtını verdi.

03.01.2024 - 17:13,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da basın mensuplarıyla buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fidan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Cumartesi günü Türkiye'ye geleceğini belirten Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bir Beyaz Saray ziyareti planlamadığını ifade etti.

"BLINKEN CUMARTESİ MİSAFİRİM OLARAK TÜRKİYE'YE GELECEK"

Ankara'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Blinken'in Cumartesi günü Türkiye ziyareti konusunda bir programlama netleşti mi? Yine Amerika Birleşik Devletleri başlığında sayın Cumhurbaşkanının bu ay bir Washington ziyareti planlandığına yönelik son günlerde gelen bilgiler var. Biden'la görüşme hususunda. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanının bir Beyaz Saray ziyareti konusunda da bir gelişmeniz var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Değerli arkadaşlar, yani Blinken'ın cumartesi seyahati yani olacak. Benim misafirim olarak Türkiye gelecek. Şu anda planlanan o yani bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor. Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda."

Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek

AB İLE VİZE GÖRÜŞMELERİ

Bakan Fidan, "Avrupa'ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahati konusunda içine girdiğimiz yılda yeni bir gelişme olacak mı? Bu konuda bizimle paylaşacağınız gelişmeler var mı? sorusunu da şu ifadelerle yanıt verdi; "Bu önemli bir konu, üzerinde çalışıyoruz. İlk etapta, vize sınırlamalarını yumuşatılmasını üzerine eğildik. Nitekim bazı uygulamalarda da bunun hayata geçmeye başladığını gördük. Yani iş adamları öğrenciler vs. bu artık normale dönüyor. Ama bizim kapsamlı bir vize liberalizasyonuna gitmemiz için ciddi şeyleri tartışmamız gerekiyor. AB'de de birçok konu maalesef birçok ilgisiz konuyla ilişkilendirilebiliyor. Şu anda biz vize serbestliği ve gümrük birliği güncellenmesi olmak üzere iki konuda çalışıyoruz. Göç konusunda ciddi işbirliğimiz var. O önemli, bizim için de onlar için de. Yapıcı bir süreç isteniyor. Ege de gerginliğin azaltılması kapsamında işte Yunanistan'la yürüyen olumlu havayı da önemsiyoruz. Bu Avrupa, Avrupa Birliği üzerindeki baskıyı azaltıyor, gerginliği azaltıyor. Bunlar önemli başlıklar, bizim açımızdan bunların hepsini, belli bir orkestrasyon içerisinde eş zamanlı götürmek önemli."

Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
ABD'li Blinken sarılmak istemiş ancak Hakan Fidan elini sıkmakla yetinmişti.

İLK GÖRÜŞMEDE TANSİYON BİR HAYLİ YÜKSEKTİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, geçtiğimiz aylarda Gazze'yi kana bulayan İsrail'e destek ziyaretinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı. Görüşme öncesinde Blinken'ı karşılayan Bakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşının sarılmak istemesine karşın sadece elini sıkarak selamlaması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye\'ye gelecek
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SON DAKİKA: Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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