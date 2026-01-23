Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırmak istediğine dair emareler var - Son Dakika
Dünya

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırmak istediğine dair emareler var

Bakan Fidan: İsrail\'in İran\'a saldırmak istediğine dair emareler var
23.01.2026 22:55
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırmak istediğine dair emareler var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konuk olduğu bir canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"SURİYE'DE ATEŞKESİN UZATILMASI GEREKEBİLİR"

"Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var.Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır. Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur.

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

SDG İKİ HAFTADA NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi. Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar.

BARIŞ KURULU, GAZZE'DE NASIL ÇALIŞACAK?

Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah Sınır Kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var. Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor.

GAZZE'YE TÜRK ASKERİ GİDECEK Mİ?

İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var. (Hamas'ın silah bırakması) Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması.

"BÖLGEDE GENİŞ KATILIMLI BİR İTTİFAKIN OLMASINDAN YANAYIZ"

Biz bölgede geniş katılımlı bir ittifakın olmasından yanayız. Ne kadar geniş katılımlı olursa o kadar iyi olur ama başlangıçta daha çekirdek bir grupla da olur. Bizim bölgemizin bu türden bir başlangıca ihtiyacı var. Kamplaşmayı azaltıcı etki için ittifak kurmak istiyoruz.

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

TRUMP'IN GRÖNLAND ISRARI

ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir konu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir.

"İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI ARAYIŞINDA OLDUĞUNA DAİR EMARELER VAR"

İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepkiyi rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir. Gösteriler sahici ama başkalarının beklediği de olmaz. Biz bölge halkı olarak yeni bir savaş olmasını istemiyoruz. ABD İran'a müdahale edecek denen gece yoğun telefon trafiği oldu. İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var."

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırmak istediğine dair emareler var - Son Dakika

23:16
