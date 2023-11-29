Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için dün Brüksel'e gitti. Fidan önce Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü. Ardından da Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmelerde çekilen karelerde ise dikkat çeken detaylar yer aldı.

GAZZE'Yİ ELE ALDILAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly - Hakan Fidan

BEDEN DİLİNE DİKKAT

Görüşmelerden yayınlanan karelerde ise dikkat çeken detaylar yer aldı. Karelerde; Fidan'ın kendinden emin bir tavırla mevkidaşlarına bir şeyler anlattığı, Alman ve Kanadalı mevkidaşlarının ise ellerinin birleştirerek çekimser bir tavırla karşı tarafı dinlediği görülüyor.