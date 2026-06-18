Bakan Kacır: 114 teknoparkta 13 bin girişim var - Son Dakika
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Bakan Kacır: 114 teknoparkta 13 bin girişim var

Bakan Kacır: 114 teknoparkta 13 bin girişim var
18.06.2026 09:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, VivaTech 2026'da Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile 114 teknoparkta 13 binden fazla girişim kurduğunu, 2030'a kadar 100 bin girişim ve 100 milyar dolar değerleme hedeflediklerini açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 'Milli Teknoloji Hamlesi' ile dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğini belirterek, "114 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimimiz var. Bu girişimlerin 3 bine yakını henüz yeni doğmuş ve başlangıç aşamasında olan şirketler" dedi.

Türkiye'nin teknoloji, inovasyon ve yatırım ekosistemini uluslararası paydaşlarla buluşturan, 17-20 Haziran 2026'da Paris'te gerçekleştirilecek 'VivaTech 2026', ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden 'VivaTech 2026'ya Türkiye Pavyonu ile katılıyor.

Bakan Kacır, Türkiye'den 26 teknoloji girişiminin yer aldığı fuarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın standını da ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu. Teknoloji girişimlerinin dünya sahnesine çıkma yolculuğuna eşlik ettiklerini vurgulayan Kacır, "Fransa'da VivaTech teknoloji zirvesindeyiz. Burası, dünyanın dört bir yanından teknoloji girişimlerinin buluştuğu ve yatırımcılarla bir araya geldiği bir platform. Buraya, Türkiye'den 26 teknoloji girişimimizi getirdik. Bu girişimlerimizden 14'ü, Turcorn 100 programında geleceğin milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerine aday olan şirketlerimiz" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ'

Girişimcilerin, fuar kapsamında sunumlar yaptığını kaydeden Kacır, "Yatırımcılara ürünlerini, hizmetlerini tanıtıyorlar. Hem kendilerinin hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin dünya çapındaki bilinirliğine güçlü bir katkı sunuyorlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisimizle birlikte Turcorn 100 programı kapsamında Türkiye'nin teknoloji girişimlerinin uluslararası platformlara katılımını destekliyoruz" diye konuştu.

'13 BİNDEN FAZLA TEKNOLOJİ GİRİŞİMİMİZ VAR'

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile dev bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettiğine dikkati çeken Kacır, "114 teknoparkımızda 13 binden fazla teknoloji girişimimiz var. Bu girişimlerin 3 bine yakını henüz yeni doğmuş ve başlangıç aşamasında olan şirketler. Hedefimiz; Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin 2030 yılına dek kurulmuş olması ve Turcorn'larımızın, yani milyar dolar değeri aşan Türk teknoloji girişimlerinin değerlemesinin, 100 milyar dolara erişmesi" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'Nİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu anlayışla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyleyen Kacır, "Her alanda kendi imkanlarıyla, kendi evlatlarıyla, kendi yerli ve milli teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilen bir ülke olma iddiasını güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Kacır: 114 teknoparkta 13 bin girişim var - Son Dakika

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