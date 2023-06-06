Baraja saldırı sonrası suyun yüksekliği 10 metreyi geçti! Halkı bölgeden tahliye ediyorlar

24 Şubat 2022 yılında başlayan Rusya- Ukrayna savaşında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka'ya bir saldırı düzenlendi.

RUSYA: UKRAYNA GÜÇLERİ GECE SAATLERİNDE SALDIRDI

Rus haber ajansı TASS, Ukrayna güçlerinin gece saatlerinde bir saldırı düzenlediğini aktarırken, bir diğer Rus haber ajansı RIA ise barajın bazı kısımlarının silahlı saldırı sonucunda hasar gördüğünü aktardı. RIA, bu iddiayı Moskova'nın bölgeye atadığı belediye başkanına doğrulattı. Saldırıyı kimin üstlendiği açıklanmadı.

"SU SEVİYESİ 5 SAAT İÇİNDE KRİTİK SEVİYEYE ULAŞACAK"

İngiliz haber ajansı Reuters, son dakika ibaresiyle aktardığı haberde bölgede tahliyelerin başladığını duyurdu. Bölgedeki Ukraynalı yetkililer, "Su seviyesi gelecek 5 saat içinde kritik seviyeye ulaşacak" dedi.

VATANDAŞLARINA "BÖLGEYİ TERK EDİN" UYARISI YAPTILAR

Ukrayna Ulusal Polisi, bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlarına "Bölgeyi terk edin" uyarısı yaparken Mykolaivka, Olhivka, Lyovo, Tyaginka, Poniativka, Ivanovka, Tokarivka, Poniativka, Prydniprovske, Sadove ve Herson şehrinin bir kısmının tahliye edilmesini istedi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bugün acil bir toplantı düzenleyeceğini Twitter'dan duyurdu. Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin barajı patlattığını iddia etti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Baraj, Rus işgalci güçler tarafından patlatıldı" denildi.

SUYUN YÜKSEKLİĞİ 10 METREYİ GEÇTİ

Öte yandan Rus haber ajansı TASS, yerel yetkililere dayandırdığı haberde Nova Kahkovka bölgesinde suyun yüksekliğinin 10 metreyi geçtiğini duyurdu. Rus yetkililer, bölgedeki birçok noktada tahliye işlemlerine başlandığının da altını çizdi. Haber ajansının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda su seviyesinin 12 metreye kadar çıkabileceği vurgulandı.

ZELENSKI: RUS TERÖRİSTLER YAPTI

Ukrayna lideri Zelenski, Nova Kakhovka Barajı'na yönelik saldırının arkasında "Rus teröristler" olduğunu iddia etti. Twitter üzerinden bir açıklama yapan Zelenski, "Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin yıkımı bütün dünyaya Rus teröristlerin Ukrayna topraklarının her köşesinden kovulması gerektiğini gösteriyor" dedi. Zelenski, Rusya'nın teröre başvurduğunun altını çizdi.

BU BARAJ NEDEN ÖNEMLİ?

Bölgenin en önemli barajı olan Nova Kakhovka Barajı Dinyeper Nehri üzerine kurulmuş durumda ve çok büyük bir rezervuarı bulunuyor. 30 metre yüksekliğinde ve 3.2 kilometre genişliğindeki baraj Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nin bir uzantısı olarak 1956 yılında inşa edilmişti. Çok büyük bir alana yayılan baraj 2022'de Ukrayna'nın tekrar ele geçirdiği Herson'u sular altında bırakmanın yanı sıra 2014'te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'a ve Zaporizhzhia Nükleer Santrali'ne de su sağlıyor. Barajı yıkmak çok ciddi enerji sorunlarının oluşmasına sebep olabilir.