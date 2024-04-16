BBC Türkçe, Kahramanmaraş depreminin yıkımını belgeledi

BBC Türkçe'den Mahmut Hamsici ve Ege Tatlıcı'nın hazırladıkları ' Kahramanmaraş: Bir yıkımın anatomisi' çalışmalarıyla, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin belgesel ödülünü aldı.
BBC Türkçe ekibi, depremden hemen sonra gittiği Kahramanmaraş’ta görüşmeler, çekimler yapmış, kamu otoriteleri, üniversiteler ile meslek odaları tarafından hazırlanan raporları inceleyerek kentteki yıkımı detaylı bir şekilde araştırmıştı.
BBC Türkçe'nin haberi, "Belgesel" dalında ödüle layık görüldü.
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Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 'Yılın Başarılı Gazetecileri 2023' ödüllerinde, haber ödülü de " Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı" başlıklı haberiyle Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat Ağırel'e verildi.
ÇGD'nin ödül verdiği diğer gazeteciler ve haberleri şöyle:
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
Asuman Aranca – T24
'Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş' haberi.
Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü
Hazar Dost ve Ersin Eroğlu – 10Haber
Şüpheli Bir Ölümün Krokisi ve Gabonlu Dina’nın Ölümü başlıklı haberleri.
Rafet Genç Haber Ödülü
Burcu Günüşen – Sol Haber
'Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı' haberi.
Behzat Miser Kent Haberi Ödülü
Pelin Ünker – DW Türkçe
'Fay hattında altın madeni: 7,2 milyon dolar borcu silindi' haberi.
Röportaj ödülü
Sorel Dağıstanlı – Halk TV
Diyanet personeli anlattı: Keyfi harcamalar ve talan…' röportajı.
İzzet Kezer Haber Fotoğraf Ödülü
Adem Altan – AFP
Enkazda kaybettiği kızı Irmak’ın başından ayrılmayan Mesut Hançer’in fotoğrafı.
TV Haber ödülü
Barış Kaya – Mahmut Özgün – FOX TV
'Hatay’da sokak sokak yardım aradı' haber
Sayfa Tasarım Ödülü
Buse İlkin Yerli – Birgün Gazetesi
'Baskılara karşı hep birlikte direneceğiz' sayfa tasarımı.
ÇGD'nin ödül açıklamasında 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden gazeteciler de anıldı.
33 gazetecinin depremlerde hayatını kaybettiği belirtilirken, “Depremlerde kaybettiğimiz meslektaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, deprem bölgesindeki meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı bu ödülle tekrar ifade ediyoruz” denildi.
Açıklamada ayrıca, sansür ve otosansür ile mücadele vurgusu da yer aldı.
Son Dakika › Dünya › BBC Türkçe, Kahramanmaraş depreminin yıkımını belgeledi - Son Dakika
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